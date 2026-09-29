Un procedimiento policial realizado en el interior del Barrio Teresa de Calcuta, en Pocito, terminó con el secuestro de una motocicleta que fue abandonada por un sospechoso luego de la intervención de los efectivos. El operativo se desplegó después de un llamado que alertó sobre la sustracción del rodado y la agresión al damnificado.

El hecho ocurrió en inmediaciones de calle Picasso y las ex vías del ferrocarril, dentro de la jurisdicción de la Subcomisaría Buenaventura Luna. Hasta ese conflictivo sector fueron comisionados efectivos de la Unidad Operativa Teresa de Calcuta, con colaboración de personal del Comando Sur, luego de recibir la alerta sobre una situación que involucró el robo de una motocicleta y un episodio de violencia.

Al arribar al lugar, los policías comenzaron a recorrer la zona con el objetivo de localizar el rodado y determinar qué había ocurrido. Durante el procedimiento, los efectivos advirtieron la presencia de un hombre que habría estado relacionado con el hecho denunciado.

Según la información policial, al advertir la llegada de los uniformados, el sospechoso emprendió la huida a pie. En medio de la fuga, abandonó la motocicleta a pocos metros de su vivienda y luego ingresó al domicilio, donde logró evitar ser aprehendido en ese momento.

Los efectivos continuaron con el procedimiento y procedieron al secuestro preventivo del vehículo. Se trata de una motocicleta de color negro, de 150 centímetros cúbicos, que no presentaba una marca visible al momento de ser encontrada.

El rodado fue trasladado posteriormente hasta la Subcomisaría Buenaventura Luna, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes para avanzar con las actuaciones y establecer su procedencia.

La intervención policial se originó a partir de la denuncia sobre la sustracción de la motocicleta y la agresión del damnificado. La investigación quedó orientada a determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho y establecer la identidad y eventual responsabilidad de la persona que escapó del lugar.

El procedimiento contó con la participación de efectivos de la Unidad Operativa Teresa de Calcuta y del Comando Sur, quienes trabajaron en conjunto para localizar el rodado. La motocicleta permanece bajo resguardo policial mientras se avanzan las medidas correspondientes.