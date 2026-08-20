Recuperaron una moto robada y demoraron a tres menores en Capital

Personal de Motorizada 1 recuperó una motocicleta robada y demoró a tres menores de 14 años durante un procedimiento realizado este martes en Capital.

El operativo comenzó luego de una alerta emitida por el Cisem por un robo ocurrido en inmediaciones de calle Salta y Sargento Cabral. De acuerdo con la información recibida por los efectivos, varios masculinos habían sustraído una motocicleta de color rojo y escapaban hacia el norte.

Con las características aportadas, los policías realizaron recorridas por la zona y, en el interior del Barrio Uruguay, interceptaron a tres jóvenes que coincidían con la descripción brindada.

Minutos después, los efectivos encontraron la motocicleta buscada en el estacionamiento del Barrio Los Aromos, ubicado sobre calle Sargento Cabral, al oeste de Salta. Se trataba de una Corven Energy roja que presentaba signos de violencia en el tambor de arranque.

Posteriormente se hizo presente el damnificado, quien reconoció el rodado como de su propiedad. El hombre además denunció que, para ingresar y llevarse la motocicleta, los autores habían violentado una puerta reja.

Los tres adolescentes quedaron a disposición de la Justicia con intervención del 2° Juzgado de Menores. La causa fue caratulada como robo agravado por ser cometido en poblado y en banda.