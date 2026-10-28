Dos jóvenes fueron detenidos luego de una persecución policial que se inició tras el robo de una motocicleta Motomel Blitz 110 cc en la vía pública. El procedimiento se desarrolló en Rawson, luego de que efectivos fueron alertados por personal de la Unidad Coordinadora Departamental sobre la sustracción del rodado, que había ocurrido durante la mañana en la intersección de las calles Hoggin’s y Merceditas.

El hecho quedó encuadrado en una causa por hurto agravado por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública, en concurso real con violación de domicilio y amenazas. La investigación quedó bajo la órbita de la UFI Flagrancia, con intervención del procedimiento especial previsto para este tipo de delitos.

De acuerdo con el informe policial, los efectivos realizaban recorridas de prevención y seguridad cuando recibieron un pedido de apoyo a través del equipo de comunicación. Desde la Unidad Coordinadora Departamental les informaron que perseguían a los ocupantes de una motocicleta que habría sido sustraída horas antes y que coincidía con las características de una Motomel de 110 centímetros cúbicos, de color blanco.

Este individuo fue identificado como Facundo Pastrán.

Al llegar al sector indicado, los uniformados observaron la motocicleta arrojada sobre la calzada y a dos hombres que escapaban a pie. Ante esa situación, iniciaron una persecución por las inmediaciones y, después de recorrer varias cuadras, lograron aprehender a ambos sujetos.

Los detenidos fueron identificados como Maximiliano Pastran Quiroga, de 23 años, y Facundo Illa, de 25, ambos con domicilio en el departamento Rawson. Según el reporte, los dos coincidían con las características físicas y la vestimenta que habían sido comunicadas durante el operativo. Uno llevaba una camiseta blanca de la Selección argentina con franjas celestes y un pantalón corto oscuro, mientras que el otro vestía un buzo gris con capucha y un pantalón corto oscuro.

El segundo detenido fue identificado como Facundo Illa.

Durante el procedimiento, el personal policial secuestró una motocicleta Motomel Blitz 110 cc, de color blanco con detalles rosados, que tenía la patente A 274 GOF. El vehículo quedó incorporado a las actuaciones para avanzar con la investigación y establecer las circunstancias de la sustracción.

Tras las aprehensiones, los efectivos mantuvieron comunicación con la Unidad de Abordaje Territorial (UAT). El ayudante fiscal Marcelo Bustos Meglioli tomó conocimiento de lo ocurrido y, luego de consultar con la fiscal de turno, Yanina Galante, dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia.

Posteriormente, los dos jóvenes fueron trasladados a la sede de la Subcomisaría Villa Hipódromo, donde quedaron a disposición de las autoridades judiciales. La causa incluyó también los delitos de violación de domicilio y amenazas, aunque el informe del procedimiento no detalló las circunstancias específicas vinculadas con esas imputaciones.

La investigación deberá establecer la participación de los detenidos en los hechos denunciados y determinar las responsabilidades correspondientes. Por el momento, el secuestro de la motocicleta y las aprehensiones constituyeron las principales actuaciones informadas por el personal interviniente.