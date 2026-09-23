Red Bull confirmó este miércoles que Isack Hadjar continuará como compañero de Max Verstappen durante la temporada 2027 de Fórmula 1. La escudería austríaca anunció la extensión del contrato del piloto francés de 21 años y completó así su alineación para el próximo campeonato.

Hadjar llegó al equipo principal a comienzos de 2026, después de disputar su primera temporada en la máxima categoría con Racing Bulls. En su primer año con Red Bull logró resultados destacados, entre ellos un podio en el Gran Premio de Mónaco, y actualmente ocupa el octavo lugar del campeonato.

El francés también atraviesa un momento particular debido a una lesión en la muñeca que lo obligó a ausentarse de los Grandes Premios de Países Bajos, Italia y España. Tras completar su recuperación, volverá a competir este fin de semana en el Gran Premio de Azerbaiyán y nuevamente compartirá garaje con Verstappen.

La renovación de Hadjar

“Estoy muy emocionado. Llegué a este equipo hace ocho meses y de inmediato entendí la escala y la ambición de esta organización”, expresó Hadjar después de conocerse la renovación.

El piloto francés también destacó la posibilidad de continuar trabajando junto a Verstappen. “Hay tantas personas talentosas que te das cuenta del privilegio que es conducir para un equipo tan increíble junto a un cuádruple campeón del mundo como Max”, señaló.

Desde Red Bull también valoraron el desempeño del joven piloto. Laurent Mekies, director de la escudería, aseguró que Hadjar fue “excelente dentro y fuera de la pista” y consideró que su rendimiento hizo sencilla la decisión de extender el vínculo.

Una dupla confirmada

Con esta renovación, Red Bull ya tiene definida su pareja de pilotos para 2027. Verstappen cuenta con contrato hasta el final de la temporada 2030, mientras que Hadjar continuará al menos una temporada más en el equipo de Milton Keynes.

La confirmación se produce antes del Gran Premio de Azerbaiyán, donde Hadjar volverá a manejar el Red Bull después de tres carreras de ausencia. Durante su recuperación, el neozelandés Liam Lawson ocupó su lugar en la escudería principal y ahora regresará a Racing Bulls.

De esta manera, Red Bull se convirtió en uno de los equipos que ya tiene definida su alineación para la temporada 2027, mientras el mercado de pilotos continúa con varias butacas todavía en discusión.