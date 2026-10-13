Red Hot Chili Peppers volverá a presentarse en Argentina el 12 de junio de 2027 como principal figura del Music Gol Festival, que se realizará en el estadio Gigante de Arroyito, en Rosario. La grilla inicial también tendrá a The Human League y Happy Mondays, mientras que todavía quedan artistas por anunciar.

El festival reunirá así a referentes internacionales de distintas generaciones en la cancha de Rosario Central. Para Red Hot Chili Peppers significará además su primera presentación en Rosario, después de las múltiples visitas que la banda realizó a Buenos Aires durante su trayectoria.

La preventa de entradas comenzará el jueves 15 de octubre a las 10 y estará disponible durante 24 horas para clientes del Banco Macro, con beneficios y facilidades de pago.

La venta general se habilitará el viernes 16 de octubre, también desde las 10. Las localidades estarán disponibles únicamente mediante el sistema Entrada Uno.

Red Hot Chili Peppers vuelve a Argentina

La banda estadounidense regresará al país después de sus últimas presentaciones en Buenos Aires. A lo largo de más de tres décadas, el grupo encabezado por Anthony Kiedis y Flea realizó varias visitas a Argentina, tanto con recitales propios como dentro de festivales internacionales.

Una de las particularidades de sus presentaciones más recientes fue el regreso de John Frusciante, quien retomó su lugar como guitarrista de la banda en 2019 tras una década alejado del grupo.

El músico volvió a compartir escenario con Red Hot Chili Peppers durante la gira asociada a los discos “Unlimited Love” y “Return of the Dream Canteen”, ambos publicados en 2022.

Un festival con más artistas por anunciar

The Human League y Happy Mondays son, por ahora, los otros dos nombres internacionales confirmados para el Music Gol Festival. La organización anticipó que la programación todavía no está cerrada y que se incorporarán nuevos artistas.

El encuentro tendrá lugar en el Gigante de Arroyito, estadio de Rosario Central, y marcará uno de los principales eventos musicales internacionales anunciados hasta el momento para 2027 en Argentina.

La llegada de Red Hot Chili Peppers también vuelve a colocar a Rosario dentro del circuito de grandes recitales internacionales, con un espectáculo que combinará rock, new wave y sonidos asociados a la escena alternativa británica.

Cuándo salen a la venta las entradas

La primera instancia de venta comenzará el jueves 15 de octubre a las 10 y estará destinada a clientes del Banco Macro durante 24 horas.

Una vez finalizada esa etapa, el viernes 16 de octubre a las 10 comenzará la venta general. La organización informó que las entradas podrán adquirirse a través de Entrada Uno.