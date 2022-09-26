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Red Tulum: cambiaron recorridos de micros en 5 departamentos
POR REDACCIÓN
A través de las propuestas y sugerencias recabadas en sucesivas asambleas del Consejo Comunitario, la red de transporte público de San Juan modifica el funcionamiento de seis líneas.
Llevando adelante la política del ministro de Gobierno Alberto Hensel de consensuar soluciones junto con los vecinos, el equipo de RedTulum realizó varios abordajes integrales con el Consejo Comunitario para el Transporte Público, en donde mediante el diálogo con los vecinos se llegó a varias propuestas de cambios para diversos recorridos.
Cabe destacar que las modificaciones fueron coordinadas entre RedTulum, los habitantes de numerosos barrios de los departamentos Rawson, Pocito, Santa Lucía y Chimbas, y las empresas prestadoras del servicio de transporte; y están, desde el sábado 24 de septiembre, en un período de prueba por 60 días para verificar tanto la adaptación de los vecinos como la factibilidad del servicio.
Para conocer más detalles sobre los recorridos, los horarios y las nuevas paradas, ingresá en la App de RedTulum y buscá tu línea.
Los nuevos recorridos quedarán de la siguiente manera:
Línea 209
BARRIO CONJUNTO 8 - DR ORTEGA – ANSILTA – BELTRÁN - HIPÓLITO YRIGOYEN - JUÁREZ CELMAN - JORGE NEWBERY – AGUILAR - BAHIA BLANCA - REPUBLICA DEL LIBANO - HIPÓLITO YRIGOYEN - COMANDANTE CABOT - ESTEBAN ECHEVERRÍA - ARENALES – HIPÓLITO YRIGOYEN - SANTA FE - HERMÓGENES RUIZ - AVENIDA IGNACIO DE LA ROZA - URQUIZA – AVENIDA CÓRDOBA - AVENIDA RAWSON - SANTA FE - ESPAÑA - AVENIDA CÓRDOBA - URQUIZA - AVENIDA IGNACIO DE LA ROZA - HERMÓGENES RUIZ - SANTA FE - HIPÓLITO YRIGOYEN – ARENALES - ESTEBAN ECHEVERRÍA - COMANDANTE CABOT - HIPÓLITO YRIGOYEN - REPUBLICA DEL LIBANO - BAHÍA BLANCA - AGUILAR - JORGE NEWBERY - JUÁREZ CELMAN - HIPÓLITO YRIGOYEN - BELTRÁN - ANSITA - DOCTOR ORTEGA - BARRIO CONJUNTO 8.
Línea 204
VICTORINO ORTEGA Y BARRIO CONJUNTO 8 - JUAN MEGLIOLI - DEVOTO - SEGUNDO SOMBRA - JOSE MARIA PAZ - HIPÓLITO YRIGOYEN – LA SUPERIORA - PROYECTADA - CALVENTO - JORGE NEWBERY - FRAY LUIS BELTRAN - CAPDEVILA – LA SUPERIORA - MAGALLANES - CRISTOBAL COLÓN - MAGALLANES - JOSE MARIA PAZ -MAGALLANES - BOULEVARD SARMIENTO - VIDART - FÉLIX AGUILAR - RIVADAVIA - BOULEVARD SARMIENTO - MENDOZA - REPUBLICA DEL LIBANO - GRAL. ACHA - AV. CÓRDOBA – AV. DR. GUILLERMO RAWSON - AV. LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN - SALTA - SAN LUIS - ESPAÑA - AV. CÓRDOBA - MENDOZA - BOULEVARD SARMIENTO - RIVADAVIA - FÉLIX AGUILAR - VIDART - BOULEVARD SARMIENTO - MAGALLANES - JOSE MARIA PAZ - ALVAREZ CONDARCO - CRISTÓBAL COLÓN - MAGALLANES – LA SUPERIORA - CAPDEVILA - FRAY LUIS BELTRAN - JORGE NEWBERY - CALVENTO - PROYECTADA - LA SUPERIORA - HIPÓLITO YRIGOYEN - JOSE MARIA PAZ - SEGUNDO SOMBRA - DEVOTO - JUAN MEGLIOLI - DR. VICTORINO ORTEGA Y BARRIO CONJUNTO 8.
Línea 244
ALFONSINA STORNI Y ROBERTO VIDART - AV. ANTONINO ABERASTAIN - ING. MARCOS ZALAZAR - AV. INT. JOAQUÍN UÑAC - CALLE 10 - DAVID CHAVEZ - MIGUEL ATENCIO - ERNESTO VILLAVICENCIO - CALLE 10 - AV. MANUEL LEMOS – LA SUPERIORA - MENDOZA - CTE. JUAN MARIA CABOT - GRAL. ACHA. - AV. CORDOBA - AV. DR. GUILLERMO RAWSON Y SANTA FE - AV. DR. GUILLERMO RAWSON Y SANTA FE - AV. ESPAÑA - AV. CÓRDOBA - ESTACIÓN DE TRANSBORDO CÓRDOBA - GRAL. JOSE MARIA PAZ- SALTA -AV. CÓRDOBA -MENDOZA – LA SUPERIORA - MANUEL LEMOS - CALLE 10 - ERNESTO VILLAVICENCIO - MIGUEL ATENCIO - DAVID CHAVEZ - CALLE 10 - AV. JOAQUÍN UÑAC - ING. MARCOS ZALAZAR - AV. ANTONINO ABERASTAIN - JUAN MAURIN - ALFONSINA STORNI Y ROBERTO VIDART.
Línea 30
IDA: MENDOZA Y RODRÍGUEZ - LAPRIDA NORTE - 25 DE MAYO OESTE - MENDOZA NORTE – AV. NAZARIO BENAVIDEZ - NECOCHEA - URQUIZA - CHACABUCO – AV. NAZARIO BENAVÍDEZ - COLON - THOMAS EDISON - CHACABUCO - LIMA - AVENIDA CRISTOBAL COLON – AV. HIPÓLITO YRIGOYEN Y CARLOS PELLEGRINI.
VUELTA: AV. HIPOLITO YRIGOYEN Y CARLOS PELLEGRINI - GENERAL JOSE MARIA PAZ - COLON - LIMA - CHACABUCO - THOMAS EDISON - COLON – AV. NAZARIO BENAVIDEZ - CHACABUCO - URQUIZA - NECOCHEA – AV. NAZARIO BENAVIDEZ – MENDOZA Y RODRÍGUEZ.
Línea 300
IDA: AV. LIBERTADOR SAN MARTÍN Y JUAN LAVALLE – JUAN LAVALLE – AZCUÉNAGA – DR. RICARDO GUTIÉRREZ - ROQUE SAENZ PEÑA - AV. CRISTÓBAL COLÓN - AV. SARMIENTO - BERNARDINO RIVADAVIA – NUEVA ESPAÑA – GRAL. JOSÉ MARÍA PAZ – ARISTÓBULO DEL VALLE – SANTA FE – SALTA – SALTA Y AV. LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN.
VUELTA: AV. LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN – JUAN MARTIN DE PUEYRREDON – AV. SARMIENTO – ARISTÓBULO DEL VALLE – GRAL. JOSÉ MARÍA PAZ – NUEVA ESPAÑA - AV. SARMIENTO - AV. CRISTÓBAL COLÓN - ROQUE SAENZ PEÑA - DR. RICARDO GUTIERREZ - AZCUÉNAGA - JUAN LAVALLE - JUAN LAVALLE Y AV. LIBERTADOR SAN MARTÍN.
EXTENSIÓN 1:
IDA: SAN LUIS E ISLAS MALVINAS - ISLAS MALVINAS - SANTIAGO DEL ESTERO - GILBERTO SANCHEZ - CÓRDOBA - ISLAS MALVINAS - JUAN DIAZ DE SOLIS - MAIPÚ - HERNÁN CORTEZ - JUAN LARREA - JUAN LAVALLE - AZCUÉNAGA - DR. RICARDO GUTIERREZ - ROQUE SAENZ PEÑA - AV. CRISTÓBAL COLÓN - AV. SARMIENTO - NUEVA ESPAÑA – GRAL. JOSÉ MARÍA PAZ – ARISTÓBULO DEL VALLE – SANTA FE – SALTA – SALTA Y AV. LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN.
VUELTA: AV. LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN - JUAN MARTIN DE PUEYRREDON - RIVADAVIA – ARISTÓBULO DEL VALLE – GRAL. JOSÉ MARÍA PAZ – NUEVA ESPAÑA - AV. SARMIENTO - CRISTÓBAL COLÓN - ROQUE SAENZ PEÑA - DR. RICARDO GUTIERREZ - AZCUÉNAGA - JUAN LAVALLE - JUAN LARREA - HERNÁN CORTÉS - MAIPÚ - JUAN DIAZ DE SOLIS - ISLAS MALVINAS - ISLAS MALVINAS Y SAN LUIS.
EXTENSIÓN 2:
IDA: AV. LIBERTADOR SAN MARTÍN Y JUAN LAVALLE – JUAN LAVALLE – AZCUÉNAGA – DR. RICARDO GUTIÉRREZ - ROQUE SAENZ PEÑA - AV. CRISTÓBAL COLÓN - AV. SARMIENTO - BERNARDINO RIVADAVIA – NUEVA ESPAÑA – GRAL. JOSÉ MARÍA PAZ – ARISTÓBULO DEL VALLE – SANTA FE – SALTA - CORTÍNEZ – LAS HERAS – FALUCHO – LAS HERAS – LATERAL AV. CIRCUNVALACIÓN - LATERAL AV. CIRCUNVALACIÓN Y SCALABRINI ORTÍZ.
VUELTA: SCALABRINI ORTÍZ – FALUCHO – ESPAÑA - AV. LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN - JUAN MARTIN DE PUEYRREDON - BERNARDINO RIVADAVIA – ARISTÓBULO DEL VALLE – GRAL. JOSÉ MARÍA PAZ – NUEVA ESPAÑA - AV. SARMIENTO - AV. CRISTÓBAL COLÓN - ROQUE SAENZ PEÑA - DR. RICARDO GUTIERREZ - AZCUÉNAGA - JUAN LAVALLE - JUAN LAVALLE Y AV. LIBERTADOR SAN MARTÍN.
EXTENSIÓN 3:
IDA: SAN LUIS E ISLAS MALVINAS - ISLAS MALVINAS - SANTIAGO DEL ESTERO - GILBERTO SANCHEZ - CÓRDOBA - ISLAS MALVINAS - JUAN DIAZ DE SOLIS - MAIPÚ - HERNÁN CORTEZ - JUAN LAVALLE – AZCUÉNAGA – DR. RICARDO GUTIÉRREZ - ROQUE SAENZ PEÑA - AV. CRISTÓBAL COLÓN - AV. SARMIENTO - BERNARDINO RIVADAVIA – NUEVA ESPAÑA – GRAL. JOSÉ MARÍA PAZ – ARISTÓBULO DEL VALLE – SANTA FE – SALTA - CORTÍNEZ – LAS HERAS – FALUCHO – LAS HERAS – LATERAL AV. CIRCUNVALACIÓN - LATERAL AV. CIRCUNVALACIÓN Y SCALABRINI ORTÍZ.
VUELTA: SCALABRINI ORTÍZ – FALUCHO – ESPAÑA - AV. LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN - JUAN MARTIN DE PUEYRREDON - BERNARDINO RIVADAVIA – ARISTÓBULO DEL VALLE – GRAL. JOSÉ MARÍA PAZ – NUEVA ESPAÑA - AV. SARMIENTO - AV. CRISTÓBAL COLÓN - ROQUE SAENZ PEÑA - DR. RICARDO GUTIERREZ - AZCUÉNAGA - JUAN LAVALLE - - JUAN LARREA - HERNÁN CORTÉS - MAIPÚ - JUAN DIAZ DE SOLIS - ISLAS MALVINAS - ISLAS MALVINAS Y SAN LUIS.
Línea 302
LENCINAS Y LATERAL AV. CIRCUNVALACIÓN – LENCINAS – GORRITI – LOS NOGALES – EL JACARANDÁ – RUTA NACIONAL Nº 20 – CORVALÁN – HIPÓLITO YRIGOYEN – AV. SARMIENTO – REPÚBLICA ARGENTINA – SANTA FE – AV. LEANDRO ALEM – AV. CÓRDOBA – ESPAÑA - GRAL. JOSÉ MARÍA PAZ – ESTACIÓN CÓRDOBA – AV. CÓRDOBA – SALTA – AV. LIBERTADOR – PUEYRREDÓN – AV. SARMIENTO – ARISTÓBULO DEL VALLE - SANTA FE – REPÚBLICA ARGENTINA – AV. SARMIENTO – HIPÓLITO YRIGOYEN – CORVALÁN – RUTA NACIONAL Nº20 – EL JACARANDÁ – LOS NOGALES – GORRITI – LENCINAS – LENCINAS Y LATERAL AV. CIRCUNVALACIÓN.