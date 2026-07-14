Con motivo de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, el servicio de transporte público de pasajeros de la Red Tulum tendrá modificaciones temporales este miércoles 15 de julio en San Juan.

El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, informó que las unidades circularán con normalidad durante toda la jornada, aunque durante el desarrollo del encuentro se registrará una disminución en la frecuencia de los colectivos.

La medida responde a la baja demanda que suele registrarse durante partidos de alta expectativa de la Selección argentina, especialmente en encuentros decisivos como la semifinal de una Copa del Mundo.

Desde el organismo indicaron que una vez finalizado el partido, el servicio retomará su cronograma habitual de funcionamiento.

Recomendación para los usuarios

Las autoridades solicitaron a los usuarios de la Red Tulum tener en cuenta esta modificación momentánea al momento de planificar sus viajes, especialmente quienes necesiten trasladarse durante el horario del encuentro.

El resto del día, el transporte público provincial continuará prestándose con normalidad, según el esquema habitual de recorridos y frecuencias.