Las modificaciones de recorridos de la Red Tulum generaron preocupación entre vecinos de distintos barrios de San Juan, algunos de los cuales cuestionaron que los colectivos dejaran de ingresar a determinadas calles. En ese contexto, el secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, explicó los criterios utilizados para definir los nuevos trazados y se refirió particularmente a las condiciones de seguridad de las zonas afectadas.

Durante una entrevista con Radio Sarmiento, el funcionario confirmó que las modificaciones alcanzan a cerca de 20 líneas de un total de 120 y sostuvo que se trata de cambios puntuales, principalmente vinculados con la eliminación de pequeños desvíos que prolongaban los viajes.

Uno de los planteos durante la entrevista estuvo relacionado con los barrios considerados inseguros, donde existen sectores con poca iluminación y vecinos que utilizan el colectivo durante las primeras horas del día o por la noche.

Ante esa consulta, Molina aseguró que la seguridad no forma parte de los criterios que determinan por dónde debe circular una unidad. "No estamos considerando seguridad, porque el sistema no tiene trazas donde la seguridad", manifestó.

El secretario sostuvo que establecer recorridos en función de la peligrosidad de determinados barrios podría generar un criterio discriminatorio hacia sus habitantes. En ese sentido, rechazó que se decida mantener el ingreso de los colectivos a una zona exclusivamente porque sea considerada peligrosa.

Sin embargo, reconoció que existen situaciones de vandalismo en algunos sectores y señaló que se trabaja junto con las áreas de seguridad para abordar esos problemas. También hizo un llamado a los padres para que adviertan a sus hijos sobre las consecuencias de provocar daños en las unidades, especialmente cuando se rompen ventanillas que pueden lastimar a los pasajeros.

Cambios para reducir los tiempos de viaje

Molina explicó que el principal objetivo de las modificaciones es conseguir recorridos más directos y reducir el tiempo que los pasajeros permanecen arriba de los colectivos.

Según detalló, algunos servicios ingresaban entre 100 y 200 metros en determinados barrios para luego regresar a la avenida o calle por la que continuaban su recorrido. La eliminación de esos desvíos permite acortar los trayectos.

El funcionario reconoció que algunos vecinos pueden verse perjudicados porque antes tenían una parada más cerca de sus viviendas y ahora deben caminar algunas cuadras adicionales. No obstante, sostuvo que otros pasajeros resultan beneficiados por la reducción de los tiempos de viaje.

"Lo que se busca es beneficiar a la mayor cantidad de gente posible, afectando a la menor cantidad de gente posible", afirmó durante la entrevista.

Los vecinos podrán reclamar durante 60 días

El secretario también confirmó que las modificaciones tienen carácter experimental y serán evaluadas durante 60 días. Durante ese período, la Secretaría de Tránsito y Transporte recibirá los planteos de los vecinos y analizará el impacto de los nuevos recorridos.

Molina aseguró que cada situación será revisada y que, si los resultados no son los esperados, existe la posibilidad de retrotraer los cambios.

Además, indicó que se analiza la disponibilidad de líneas alternativas en las cercanías de los sectores donde se modificaron los trazados.

De esta manera, la provincia mantendrá los nuevos recorridos durante el período de prueba, mientras evalúa tanto el funcionamiento del sistema como los reclamos de los usuarios.