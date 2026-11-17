Los cambios de recorrido de la Red Tulum comenzaron a generar reclamos de vecinos de distintos sectores de San Juan, que manifestaron su preocupación por la distancia que ahora deben caminar para acceder al servicio de colectivos. Frente a este escenario, el secretario de Tránsito y Transporte de la provincia, Marcelo Molina, explicó los motivos de las modificaciones y aseguró que serán evaluadas durante un período de 60 días.

En diálogo con Radio Sarmiento, el funcionario precisó que durante noviembre se realizaron alrededor de 20 modificaciones sobre un sistema que cuenta con 120 líneas. Sin embargo, aclaró que no se trata de una reestructuración integral del transporte, sino de cambios puntuales en determinados sectores de los recorridos.

Como ejemplo, mencionó que algunas unidades dejaron de ingresar unos 100 o 200 metros en determinados barrios para luego retomar su trayecto. Según explicó, esos desvíos generaban demoras y afectaban la posibilidad de ofrecer viajes más directos.

"Lo que se está buscando es un pedido que ya venía muy fuerte de parte de muchísimos usuarios, de que los servicios sean lo más directos posible", sostuvo Molina.

El objetivo, según detalló, es reducir el tiempo que los pasajeros permanecen dentro de las unidades y facilitar los traslados hacia el centro de San Juan, establecimientos educativos, centros de salud y lugares donde se realizan trámites.

Por qué modificaron los recorridos de la Red Tulum

Molina explicó que las decisiones sobre los trazados responden a distintos factores. Entre ellos mencionó la creación de nuevos barrios, la habilitación de escuelas y centros de salud, los movimientos de pasajeros y los reclamos que recibe la Secretaría de Tránsito y Transporte.

Además, indicó que se utilizan herramientas estadísticas para analizar cómo se movilizan los usuarios y qué recorridos tienen mayor demanda.

El funcionario reconoció que las modificaciones pueden beneficiar a algunos pasajeros y perjudicar a otros. En particular, señaló que quienes tenían una parada cerca de sus viviendas pueden verse afectados cuando el colectivo deja de ingresar a determinadas calles.

"Lo que se busca es beneficiar a la mayor cantidad de gente posible, afectando a la menor cantidad de gente posible", afirmó.

En relación con los reclamos de vecinos del Lote Hogar 8, Lote Hogar 15 y el barrio Sentinela 3, Molina aseguró que la Secretaría está dispuesta a recibir los planteos y analizar cada situación. También sostuvo que, al momento de modificar un recorrido, se procura que existan otras líneas alternativas en las cercanías.

Los cambios estarán a prueba durante 60 días

Uno de los puntos centrales de la explicación del funcionario fue que las modificaciones no son definitivas. Según indicó, cada cambio se encuentra en un período experimental de 60 días, durante el cual se analizará su funcionamiento y el impacto sobre los pasajeros.

"Como estos son trabajos a prueba de 60 días, también aquel que se ve afectado se trabaja con ese vecino, se trabaja con ese ciudadano y se ve la afectación que ha tenido en la zona", explicó en Radio Sarmiento.

Consultado sobre la posibilidad de volver atrás con los cambios si los resultados no son los esperados, Molina respondió afirmativamente y confirmó que los recorridos podrán retrotraerse.

El secretario también señaló que la SUBE permite obtener información sobre el uso del servicio y medir la afectación de las modificaciones. A través de esa trazabilidad, explicó, pueden identificar si quienes presentan reclamos son usuarios habituales, ocasionales o personas que no utilizan regularmente el transporte público.

Por otra parte, consideró que todavía es prematuro realizar un balance sobre los resultados de los nuevos trazados. Las modificaciones llevaban aproximadamente una semana de implementación al momento de la entrevista.

"No puede evaluar si fue efectivo o no" con tan poco tiempo, planteó.

De esta manera, la provincia mantendrá los cambios durante el período de prueba y analizará los reclamos que surjan en cada zona antes de definir si los recorridos se sostienen o si corresponde recuperar los trazados anteriores.