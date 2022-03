Red Tulum y comienzo de clases: cómo fue la primera experiencia de los sanjuaninos

DIARIO HUARPE estuvo en varios puntos neurálgicos de San Juan y dialogó con alumnos, madres, padres y maestros que se mueven en colectivos de la Red Tulum para ir a las instituciones escolares. En general, hubo disconformidad entre los usuarios debido a las frecuencias, las paradas de los móviles y el servicio que éstos ofrecen.

En este sentido, Mateo Daneri, quien asiste a quinto año de la Escuela Normal “Superior” Sarmiento, contó que va a la escuela desde Capital y que tuvo que salir más temprano de su casa en comparación al año pasado para poder llegar a tiempo a la institución.

Mateo Daneri, estudiante de quinto año. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

Lourdes, quien va a la misma escuela que Mateo, comentó que vive en Rawson y que los colectivos van tan llenos que a veces deciden no parar. Debido a esto, afirmó que llegó tarde a su primer día de escuela.

Lourdes llegó tarde a su primer día de clases porque su colectivo no frenó. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

Sofía Herrera, Malena Nazara y Victoria Giménez, de sexto año, mostraron la misma problemática que Lourdes, es decir, que los colectivos no se paran y no alzan a los pasajeros. Además, manifestaron su disconformidad con respecto a las paradas ya que están muy separadas entre sí y, además, no están señalizadas.

Ambas cursan su último año de secundaria. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

La relación entre la cantidad de pasajeros y la falta de colectivos directamente afecta a las frecuencias, ya que muchos móviles no frenan en las paradas por ir muy cargados de gente. Según los propios usuarios, esto afecta en el horario de llegada a los establecimientos.

DIARIO HUARPE conversó con Carolina, una mamá que lleva a sus hijos a un colegio céntrico. La madre y su familia viven en Rivadavia, en la zona de las inmediaciones de Ignacio de la Roza y Comandante Cabot. En relación a esto, Carolina contó que las paradas de los colectivos están muy lejos de los barrios, ya que ahora no pasan por dentro de ellos sino que circulan solo por las calles centrales. “En la noche es muy peligroso, y encima que tenemos que esperar mucho el colectivo, es más peligroso aún”, sentenció.

Carolina afirmó que necesita un colectivo que ingrese a su barrio. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

Bajo la misma perspectiva, Elisa, quien vive en Santa Lucía y tiene dos hijos que van a la escuela. La mujer estaba esperando el colectivo en la Estación Córdoba junto con sus tres hijos para llegar al establecimiento en la tarde. En este caso, afirmó que tiene que salir bastante antes de su casa que con el otro sistema para poder llegar temprano.

Se trasladan a una escuela con la supervisión de Elisa, su mamá. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

Así, la mayoría de los alumnos que comenzaron el colegio tuvieron problemas con la frecuencia, la poca cantidad de paradas de colectivos y su distancia entre sí y sobre todo, con que los colectivos no frenan cuando los usuarios los paran por venir llenos de gente. El pedido común a todos los sanjuaninos con los que habló DIARIO HUARPE es el de mejorar el servicio desde la aplicación de la Red Tulum, la frecuencia de los colectivos y la disponibilidad y señalización de paradas de colectivos.

La palabra oficial

Ricardo Salvá, el empresario de transporte representante de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) manifestó a DIARIO HUARPE que la frecuencia de los colectivos en los días de clases es la misma que en los días hábiles anteriores al comienzo del cursado escolar.

Además, dijo que hay unidades que comienzan a circular a las 5:00 y otras a las 6:00. Las líneas que arrancan su recorrido más temprano son las que pasan por los hospitales.

Salvá aseguró que por el momento no habrá cambios en las frecuencias de los móviles, ya que calculan que con las que hay es suficiente.

Finalmente, el referente de transporte estimó que circulan la misma cantidad de estudiantes en comparación con el año pasado, cuando regía el sistema anterior. “Es muy pronto para confirmarlo, pero sí pudimos ver gran movimiento de chicos yendo a sus colegios”, cerró.