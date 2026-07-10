Con el comienzo de las vacaciones de invierno, el Ministerio de Gobierno recordó que la RedTulum dispone de servicios de transporte público que permiten llegar desde la ciudad de San Juan a algunos de los principales atractivos turísticos de la provincia, ofreciendo una alternativa económica y accesible para quienes deseen recorrer distintos destinos sin utilizar vehículo particular.

El objetivo es facilitar la planificación de los viajes tanto para los sanjuaninos como para los turistas que visitan la provincia durante el receso invernal. Además de los recorridos, los usuarios pueden consultar en tiempo real la ubicación de las unidades y la información actualizada a través de las aplicaciones oficiales del sistema de transporte público.

Entre los destinos a los que se puede acceder mediante la RedTulum se encuentran:

Línea 160: Dique de Ullum.

Línea 162: Dique Punta Negra.

Línea 142: Zonda.

Línea 141: Villa Tacú.

Línea 140: Sierras Azules.

Línea 500: Jáchal.

Líneas 560 y 600: Iglesia, Rodeo y Bella Vista.

Línea 700: Calingasta y Barreal.

Línea 800: Valle Fértil.

Línea 808: Difunta Correa.

Cada uno de estos recorridos permite llegar a destinos elegidos por los visitantes durante las vacaciones, ya sea para disfrutar de paisajes naturales, realizar actividades al aire libre, conocer sitios históricos o recorrer localidades emblemáticas del interior provincial.

Desde el Ministerio de Gobierno informaron que los horarios de cada línea se encuentran disponibles para consulta y recomendaron verificarlos antes de viajar, ya que pueden presentar frecuencias especiales durante el receso invernal.

Horarios de las líneas turísticas de RedTulum