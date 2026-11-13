Los usuarios de RedTulum deberán prestar atención a los recorridos habituales de sus colectivos desde este sábado 14 de noviembre. El sistema de transporte público de San Juan implementará modificaciones parciales en seis líneas, que circularán por nuevas calles durante un período de prueba de 60 días para evaluar cómo impactan los cambios en los pasajeros.

La medida alcanza a las líneas 4, 402, 403, 404, 406 y 460, con modificaciones en distintos sectores de Capital y sus alrededores. El objetivo es mejorar la conexión entre barrios, escuelas, hospitales, zonas comerciales y el microcentro.

Los cambios fueron definidos por la Dirección de Coordinación de RedTulum después de analizar reclamos de usuarios y realizar relevamientos territoriales junto con la empresa prestadora del servicio.

Durante los próximos dos meses se evaluará el funcionamiento de los nuevos trazados para determinar si responden a las necesidades de los pasajeros o si requieren otros ajustes.

Cuáles son las seis líneas de RedTulum que cambiarán sus recorridos

Las modificaciones afectarán tramos específicos de cada servicio. Estos son los nuevos trayectos anunciados para comenzar a funcionar el sábado.

Línea 4: tendrá dos tramos modificados. Uno circulará por avenida Rawson, Las Heras, 25 de Mayo, España, avenida Libertador y nuevamente avenida Rawson, mientras que el segundo pasará por Ruta Nacional 40, Centenario, Tucumán, Monseñor Distéfano, Mendoza y Oro. En ambos casos retomará su recorrido habitual.

Línea 402: circulará por Nueva Argentina, Cipolletti, 25 de Mayo, Tambor de Tacuarí, Nueva Argentina y Díaz, antes de continuar por su trayecto habitual.

Línea 403: saldrá desde la Terminal de Ómnibus de San Juan y pasará por Avellaneda, General Paz, Estados Unidos, Santa Fe, avenida Rioja, Libertador, Salta, Neuquén, Díaz Vélez, Patagonia, Maradona, Patagonia, Vitaz, Patagonia, Díaz, Centenario y Cipolletti.

Luego continuará por Proyectada 1, Proyectada 2, Proyectada 3, Bonduel, Rivadavia, Cipolletti, 25 de Mayo, Colón, Corrientes, Maradona, Hipólito Yrigoyen, Salta, 25 de Mayo, Mendoza, Libertador, Aberastain, Mitre y Avellaneda, hasta regresar a la Terminal.

Línea 404: partirá desde la Terminal por Avellaneda, General Paz, Estados Unidos, Santa Fe, avenida Rioja, Libertador, General Acha, Juan Jufré, Mendoza, Rodríguez, Salta, Hipólito Yrigoyen, Maradona, Corrientes, Colón, 25 de Mayo, Cipolletti, Rivadavia y Bonduel.

Desde allí seguirá por Proyectada 1, Proyectada 2, Proyectada 3, Cipolletti, Centenario, Díaz, Patagonia, Vitaz, Patagonia, Maradona, Patagonia, Díaz Vélez, Neuquén, Salta, Cortínez, España, Libertador, Aberastain, Mitre y Avellaneda, hasta regresar a la Terminal.

Línea 406: modificará su trayecto por avenida Benavídez, Tucumán, Juan Jufré, Tucumán, avenida Libertador, Rawson, Santa Fe, Rioja, Libertador, General Acha, Cereceto, Tucumán y nuevamente Benavídez, antes de retomar el recorrido habitual.

Línea 460: circulará por avenida Libertador, Pueyrredón, Avellaneda, Santa Fe, avenida Rioja y nuevamente Libertador, para continuar por su recorrido habitual.

Por qué RedTulum decidió modificar los recorridos

Desde el área de transporte explicaron que las modificaciones surgieron del análisis de la cobertura de colectivos y de las sugerencias y reclamos enviados por los propios pasajeros.

Entre los puntos evaluados estuvieron las conexiones con hospitales, escuelas, municipios, clínicas, plazas y zonas comerciales. También se estudiaron las características de las calles céntricas y la cantidad de líneas que circulan por cada sector.

Los nuevos recorridos estarán a prueba durante 60 días

Las modificaciones comenzarán a regir el sábado 14 de noviembre y tendrán una etapa inicial de evaluación de 60 días.

Durante ese período, RedTulum analizará el impacto de los cambios en los usuarios antes de determinar si los recorridos se mantienen o necesitan ajustes.

Los pasajeros podrán consultar las paradas, los trayectos y las alertas del servicio mediante la aplicación oficial y el planificador web de RedTulum. Se recomienda revisar esa información antes de salir, especialmente durante los primeros días de implementación.