Los usuarios del transporte público de la RedTulum en San Juan podrán acceder a un reintegro total del 100% sobre el valor de cada pasaje abonado con tarjetas Visa Débito mediante billeteras virtuales, según informó el Ministerio de Gobierno.

El tope máximo de reintegro es de AR$10.000 por tarjeta y por mes, y se acreditará de manera automática en la cuenta del usuario, con un plazo estimado de 20 a 30 días hábiles según la entidad bancaria o la billetera digital utilizada.

Para acceder al beneficio, los pagos deben realizarse con NFC a través de billeteras compatibles como Apple Pay (iOS), Google Pay, MODO Contactless, App Galicia, App BBVA, Personal Pay y BUEPP (Android). No aplica para pagos con tarjeta física ni mediante código QR.

La promoción tiene vigencia desde octubre hasta el 31 de diciembre de 2025, y está disponible exclusivamente para tarjetas Visa Débito emitidas en Argentina.

Con esta medida, los sanjuaninos podrán optimizar su presupuesto de transporte, recibiendo hasta $10.000 de reintegro mensual, incentivando así el uso de pagos electrónicos y la digitalización de los pasajes en la provincia.