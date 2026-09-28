La Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias continuará durante octubre con el reempadronamiento de las personas que reciben módulos alimentarios por celiaquía en los departamentos alejados de San Juan. Los beneficiarios deberán presentar la documentación respaldatoria actualizada para continuar dentro del programa.

Los módulos contienen productos aptos para personas con diagnóstico confirmado de celiaquía que no cuentan con cobertura de obra social. La asistencia busca acompañar a quienes deben mantener una alimentación libre de gluten como parte del tratamiento de la enfermedad.

El equipo técnico recorrerá distintos departamentos durante octubre y atenderá en hospitales, CIC, clubes y oficinas de Acción Social.

El cronograma completo de octubre

San Martín: el 2 de octubre, de 9 a 11:30, el operativo estará en el Centro de Jubilados San Luis Gonzaga, ubicado en barrio Pie de Palo, en Meglioli y Blanco.

25 de Mayo: el 6 de octubre, de 11 a 12:30, el reempadronamiento será en el Hospital Santa Rosa.

Valle Fértil: el 7 de octubre, de 9:30 a 11:30, en la oficina de Acción Social.

Jáchal: el jueves 8 de octubre habrá tres puntos de atención. A las 9:30 será en el CIC de Niquivil; a las 10, en el Hospital San Roque; y a las 11, en el CIC de Villa Mercedes.

Zonda y Ullum: el viernes 9 de octubre, el equipo se trasladará al oeste sanjuanino. En Zonda atenderá de 9:30 a 11 en la Asociación Social de Zonda y en Ullum, de 11:30 a 12:30, en el CIC.

Caucete: los días lunes 13 y martes 14 de octubre, desde las 9:30, el operativo se realizará en el Club Deportivo de Caucete.

El operativo continuará por Iglesia, Sarmiento y Angaco

Iglesia: el miércoles 15 de octubre habrá dos puntos de atención. De 9:30 a 11, en el CIC de Las Flores, y de 11:30 a 12:30, en el Hospital Tomás Perón de Rodeo.

Sarmiento: el viernes 16 de octubre, el reempadronamiento será de 9:30 a 11 en el CIC de Villa Mediagua y desde las 11:30 en el CIC de Los Berros.

Angaco: el lunes 19 de octubre, desde las 9:30, el operativo funcionará en el Hospital Dr. Esparza.

Última jornada en Calingasta

El recorrido por los departamentos alejados finalizará el jueves 22 de octubre en Calingasta. El equipo técnico estará desde las 10 en el Hospital de Villa Calingasta y desde las 11 en el Hospital de Barreal.

Las personas que ya forman parte del programa deberán acercarse al punto correspondiente a su zona y presentar la documentación actualizada solicitada para completar el reempadronamiento.