Con el inicio de la participación de la Selección Argentina en el certamen mundialista, la Policía de San Juan ha diseñado un esquema preventivo que busca garantizar el orden en el espacio público y evitar incidentes. El jefe del Departamento D3, Pablo Torres, detalló a DIARIO HUARPE que el foco estará puesto en el Gran San Juan y sus alrededores, donde se espera la mayor concentración de hinchas. Para ello, “se ha implementado un servicio extra de recogida en la en en todo el Gran San Juan y alrededores con respecto a los días que jueguen los partidos que sean los partidos importantes”.

Una de las medidas más contundentes para esta fase inicial es la restricción total de elementos que generen aglomeraciones en la vía pública. Torres fue tajante al señalar que no se va a permitir esas pantallas:

"Por el momento no están permitidas ninguna pantalla, ningún corte de calle. Para ver algún partido deberán hacerlo en los lugares habilitados como las confiterías”.

Esta prohibición se extiende a los kioscos de 24 horas, los cuales no podrán instalar televisores para que la gente se reúna a ver los espectáculos en las veredas.

El control del alcohol y las habilitaciones

El operativo también pondrá especial énfasis en el cumplimiento de las normativas de expendio y consumo de bebidas alcohólicas. El jefe del D3 recordó que “el alcohol está prohibido en la provincia eh consumir alcohol en la vía pública”. En este sentido, solo los locales habilitados como bares o confiterías podrán ofrecer bebidas a clientes que estén correctamente sentados en sus mesas.

Frente a la posibilidad de que comercios pequeños intenten reconvertirse para la ocasión, Torres advirtió que las habilitaciones no son trámites inmediatos.

“El kiosco se habilitó como como tal, como kiosco, pero no como una confiteria o un bar. Para habilitar eso es un expediente que tarda más de un mes tranquilamente”.

El funcionario aclaró que no se permitirá que negocios sin el rubro correspondiente se transformen en bares de un día para otro para aprovechar la "fiebre mundialista".

Vigilancia en plazas y etapas finales

Si bien las autoridades consideran que en la fase clasificatoria la movilización puede ser menor, ya se ha dispuesto personal para custodiar los puntos neurálgicos de festejo.

“Tenemos previsto personal para hacer, en caso de festejo, los cortes respectivos que debamos hacer de la plaza. Tenemos personal para que la gente que vaya ingrese a la plaza 25 o a las plazas departamentales, para que no vayan a hacer algún desmán”.

A medida que el torneo avance a etapas definitorias como cuartos de final o semifinales, la fuerza policial ajustará la cantidad de efectivos según los eventos especiales que organice la Secretaría de Deporte. La intención es consensuar los lugares de encuentro para que sean cómodos y “que no se altere el normal funcionamiento de la vía pública”.

Finalmente, Torres hizo un llamado a la responsabilidad social de los sanjuaninos: “todos esperamos que juegue la Argentina y en caso de que salgamos a festejar que seamos prudentes al momento del festejo”.