Reforzarán la seguridad del Argentina vs. Inglaterra por ser de "alto riesgo"

Atlanta vive horas de máxima tensión ante la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, un duelo calificado como el de mayor riesgo del torneo. El operativo de seguridad triplica los recursos habituales y cuenta con la colaboración del FBI, la policía de Georgia, agentes de Miami, la FIFA y especialistas de seguridad de Estados Unidos, Argentina y el Reino Unido. Un árbitro estadounidense será el encargado de impartir justicia en el campo de juego.

Con el objetivo de impedir enfrentamientos, los seguidores argentinos entrarán por la Puerta cuatro y los ingleses por la Puerta tres, ubicándose en sectores opuestos del Mercedes-Benz Stadium. Se prohibió el ingreso con botellas y cualquier tipo de mensaje político o provocador en banderas. La vigilancia se extiende a hoteles, rutas de acceso y los traslados de los planteles para garantizar la tranquilidad.

La fiebre por el partido disparó los precios de reventa, que ya superan los 2.000 dólares y llegan a 10.000 dólares en los palcos VIP, mientras que las plateas cercanas al campo parten desde los 3.500 dólares.

Estas cifras duplican lo pedido para el cruce entre España y Francia. En este contexto, el artista Liam Gallagher comentó que "Es duro estar aquí" en relación a la atmósfera que rodea el encuentro. Ante posibles incidentes, Argentina aplicará el derecho de admisión a quienes generen disturbios.

Hinchas del conjunto de Lionel Scaloni viajan desde Miami y Kansas City, sumándose a quienes llegan en vuelos especiales organizados para acompañar al equipo. Del otro lado, la numerosa comunidad británica en territorio estadounidense promete llenar las tribunas. Además de la seguridad física, las agencias federales persiguen la venta de entradas ilegales y productos falsificados en las inmediaciones del estadio.