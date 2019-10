Reforzarán los controles en la frontera formoseña para las elecciones del domingo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El jefe de la delegación nacional de Migraciones en Formosa, Luis Recalde, informó hoy que para la jornada electoral del domingo se intensificará el control en las fronteras de la provincia, en el que estarán involucradas las fuerzas de seguridad, Gendarmería, Prefectura y Migraciones, que "es un eslabón más de esa cadena que integran ese control fronterizo".



Recalde dijo en declaraciones al medio "TVO" de la capital norteña, que el domingo "la pasarela Nanawa (Paraguay)-Clorinda va a estar vallada y no se va a poder salir hacia la costanera como normalmente hacen los ciudadanos clorindenses y paraguayos que transitan por esa zona".



En ese sentido, sostuvo que "sí o sí van a tener que cruzar por el control migratorio y aduanero" y aclaró que a pesar de saber que es una frontera seca, porque no hay agua, y hay cientos de lugares donde se pasa caminando, "nosotros tenemos la obligación de custodiar los pasos habilitados".



El funcionario sostuvo que mantuvo una reunión con Prefectura y "desde hoy van a hacer un control en todas las zonas álgidas que conocemos con patrullaje permanente ya sea por tierra o por agua".



Afirmó que no se descarta que "las personas que tienen su documentación al día, no pasen por los pasos habilitados y lo hagan por los pasos clandestinos".



"Hubo una disminución de ciudadanos que pasan las fronteras el día de los comicios. En el 2017, el día de las elecciones, ese domingo de agosto, habían ingresado por el puerto de Alberdi (Paraguay) entre 1.800 y 1.900 personas. Y ahora en las PASO de 2019 tuvimos un promedio de entre 420 y 430 personas. Es una disminución sustancial del ingreso por el Puerto Formosa", expresó.