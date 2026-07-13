La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, que se disputará este miércoles en Atlanta, será escenario de un importante operativo internacional de seguridad. El Gobierno argentino reforzó los controles ante la posibilidad de que integrantes de barras bravas viajen a Estados Unidos para presenciar el encuentro.

Como parte del dispositivo, se realizará una reunión de coordinación entre representantes del FBI, la Policía del estado de Georgia, la Policía de Miami, enlaces de la Policía del Reino Unido y autoridades argentinas vinculadas a la seguridad en espectáculos deportivos.

El objetivo será definir un operativo especial para prevenir incidentes dentro y fuera del Mercedes-Benz Stadium, donde se espera una gran presencia de hinchas argentinos e ingleses.

Activaron el sistema "Alerta Halcón"

Uno de los principales recursos será el sistema "Alerta Halcón", una herramienta del Ministerio de Seguridad Nacional que trabaja en conjunto con la Dirección Nacional de Migraciones.

El mecanismo permite detectar cuando una persona con derecho de admisión abandona el país. Para esta semifinal, el sistema fue reforzado: cada vez que una persona incluida en esa base de datos salga de Argentina, se emitirá una alerta automática que será enviada a Franco Berlín, titular del programa Tribuna Segura, quien se encuentra en Estados Unidos desde el inicio del Mundial.

A partir de esa información, las autoridades estadounidenses recibirán el aviso para evaluar cada caso de acuerdo con su legislación migratoria y de seguridad.

Coordinación con Estados Unidos

Según trascendió, el Gobierno argentino recomendará incrementar la presencia policial en los alrededores del estadio, reforzar los controles de ingreso, aumentar la cantidad de efectivos y sumar personal de seguridad privada dentro del recinto.

Además, quienes protagonizan incidentes durante el partido podrán ser incorporados al Registro Nacional de Personas con Derecho de Admisión.

Las autoridades argentinas también entregaron a Estados Unidos una base de datos con unas 35.000 personas que poseen restricciones para ingresar a los estadios en Argentina. La nómina incluye integrantes de barras bravas de distintos clubes, personas con antecedentes penales y deudores alimentarios.

Evitar antecedentes de otros Mundiales

El operativo busca impedir que se repitan situaciones registradas en otras Copas del Mundo. En Qatar 2022 se detectó la presencia de barras argentinos en las tribunas durante las instancias decisivas, mientras que en Sudáfrica 2010 varios integrantes de Hinchadas Unidas Argentinas fueron deportados tras viajar al torneo.

Con una de las rivalidades más históricas del fútbol mundial como escenario, las autoridades argentinas, estadounidenses y británicas trabajarán de manera conjunta para garantizar que la semifinal entre Argentina e Inglaterra se desarrolle con normalidad y sin incidentes.