En medio de la expectativa por el inicio del Mundial 2026, una particular iniciativa sorprendió a decenas de hinchas argentinos que no podrán viajar a Estados Unidos: una empresa decidió regalar televisores a quienes hayan sido rechazados en el trámite de la visa.

(Gentileza)

El conglomerado argentino Newsan anunció que entregaría televisores de la marca Noblex a las primeras 100 personas que se presentaran en sus oficinas en Buenos Aires con documentación que acreditara la negativa de la visa entre enero y junio de este año.

Fila de personas para buscar su premio.(Gentileza)

La propuesta generó una rápida convocatoria y largas filas de fanáticos que, pese a la frustración de no poder asistir al torneo, encontraron un inesperado consuelo para seguir los partidos desde sus hogares.

Uno de los beneficiados fue Tomás Vageller, un joven de 24 años y jugador profesional de videojuegos, quien había iniciado el trámite con la ilusión de ver en vivo a Lionel Messi en lo que muchos consideran podría ser su último Mundial.

“Fui a sacar la visa porque todos pensamos que será el último Mundial de Messi. Es muy triste que no pueda verlo, pero bueno, me voy con un regalo”, expresó tras recibir su televisor.

La iniciativa se da en un contexto particular, donde el entusiasmo previo al Mundial parece menor en comparación con Qatar 2022, torneo en el que Argentina se consagró campeona. Sin embargo, el interés por seguir a la Selección se mantiene intacto, ahora desde casa y con nuevas pantallas.

Así, lo que comenzó como una frustración para muchos hinchas terminó convirtiéndose en una oportunidad inesperada para vivir el Mundial 2026 desde el living.