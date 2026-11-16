Sportivo Desamparados ya conoce cuándo comenzará a disputar la final de la Región Cuyo del Torneo Regional Federal Amateur frente a Sport Club Pacífico de General Alvear de Mendoza. El primer encuentro se jugaría el lunes 23 de noviembre, feriado nacional, en el estadio José Eduardo Nehin, donde el Puyutano buscará dar el primer paso ante su gente. Durante la semana se confirmará el horario del compromiso.

De esta manera, el Víbora tendrá la oportunidad de iniciar la definición ante sus hinchas en El Serpentario y buscar una ventaja que le permita afrontar con mayor tranquilidad el partido de vuelta en Mendoza.

El conjunto sanjuanino llega a esta instancia después de eliminar a Defensores de Belgrano de Justo Daract con un contundente resultado global de 7-1. Primero ganó 4-0 en El Serpentario y luego volvió a imponerse, esta vez por 3-1, en Villa Mercedes.

Por su parte, Pacífico consiguió su lugar en la definición después de dejar en el camino a Atlético Argentino. El conjunto mendocino había goleado 5-1 en el encuentro de ida y, aunque perdió 3-2 en la revancha, logró sostener la diferencia y avanzar por el resultado global.

Qué se juega Desamparados en la final de Cuyo

La definición representa un paso fundamental para el objetivo deportivo del conjunto sanjuanino. El ganador de la Región Cuyo avanzará a la final interregional del Torneo Regional Federal Amateur, donde enfrentará al vencedor de otra región en un partido único.

Ese encuentro definirá uno de los ascensos al Torneo Federal A 2027, por lo que el Puyutano tendrá dos compromisos decisivos para mantener viva la ilusión de regresar a la tercera categoría del fútbol argentino.

Además, tanto Desamparados como Pacífico ya tienen asegurada su participación en el Torneo Argentino del Interior 2027 por haber llegado a la definición cuyana.

El equipo sanjuanino buscará aprovechar su buen momento futbolístico y conseguir una ventaja en El Serpentario para luego afrontar la revancha en Mendoza. Enfrente tendrá a un rival que demostró su poder ofensivo durante las semifinales y que también llega con la ilusión de quedarse con la Región Cuyo.