Universitario estuvo cerca del golpe ante el invicto del Regional Cuyano.

Universitario protagonizó un ajustado encuentro en Mendoza y quedó cerca de quedarse con un triunfo frente al líder e invicto del Top 8 Oro del Regional Cuyano. El equipo sanjuanino cayó 55-52 ante Los Tordos, en un partido que se definió en los últimos minutos.

Desde el inicio, el conjunto mendocino impuso intensidad y aprovechó sus oportunidades para sacar diferencias en el marcador. Los Tordos logró irse al descanso arriba 36-19, pero La Uni mantuvo su propuesta de juego y encontró respuestas para seguir en partido.

En el segundo tiempo, el equipo dirigido por Fernando Torcivia mostró una mejor versión, con mayor protagonismo ofensivo y capacidad para competir de igual a igual ante uno de los equipos más fuertes del certamen.

Con tries y una gran producción colectiva, Universitario redujo la diferencia y llevó la definición hasta el cierre. La reacción del conjunto sanjuanino le permitió disputar un final abierto frente al único invicto del torneo.

A pesar de la derrota, La Uni sumó una actuación que refleja su crecimiento en la competencia y volvió a demostrar que puede enfrentarse de igual a igual con los principales equipos del Regional Cuyano.

Síntesis

Los Tordos 55

Tries : Facundo Tonón (3), Juan Arnut, Juan D'angelo (3), Martín Orrico y Gonzalo Intzes.

: Facundo Tonón (3), Juan Arnut, Juan D'angelo (3), Martín Orrico y Gonzalo Intzes. Conversiones: Francisco Galdeano (5).

Universitario 52

Tries : Gerónimo Arabel, Gerónimo Adarvez, Nicolás Martínez, Francisco Marcucci, Joaquín Sánchez, Lucas Buloz, try penal (scrum) y Santiago Baldi.

: Gerónimo Arabel, Gerónimo Adarvez, Nicolás Martínez, Francisco Marcucci, Joaquín Sánchez, Lucas Buloz, try penal (scrum) y Santiago Baldi. Conversiones: Gerónimo Arabel (5).

Primer tiempo: Los Tordos 36-19 Universitario.

Amonestados: Juan D'angelo y Juan Bruno (Los Tordos).