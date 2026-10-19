El Registro Civil de San Juan tendrá modificaciones temporales en algunos trámites durante este martes 20 y miércoles 21 de octubre, debido a una actualización técnica de su plataforma central. Así lo informó el Ministerio de Gobierno, que confirmó que las oficinas de toda la provincia atenderán al público en sus horarios habituales, aunque la operatividad de determinados servicios se verá afectada mientras duren los trabajos.

La intervención tiene como objetivo mejorar el rendimiento general del sistema e incorporar de manera definitiva el módulo de notas marginales digitales, una herramienta que forma parte del proceso de digitalización del organismo.

Qué deben tener en cuenta los usuarios

Desde el Ministerio de Gobierno solicitaron a la población tomar los recaudos necesarios y planificar sus gestiones con anticipación, debido a que algunos trámites podrían experimentar cambios durante las dos jornadas.

El comunicado no detalló cuáles serán los servicios específicos afectados ni precisó qué gestiones podrían presentar demoras o limitaciones. Por eso, quienes necesiten realizar un trámite durante esas fechas deberán contemplar la posibilidad de modificaciones temporales en la atención técnica.

Avanza la digitalización del Registro Civil

La actualización busca optimizar la plataforma central y poner en funcionamiento definitivo el módulo de notas marginales digitales. Esta herramienta permitirá avanzar en la digitalización integral de los procesos registrales y reducir la dependencia de procedimientos en soporte físico.

Una vez finalizadas las tareas programadas, los servicios habituales se restablecerán con normalidad, según informó la cartera provincial.