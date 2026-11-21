El Ministerio de Gobierno de San Juan, a través de la Dirección de Registro Civil y Capacidad de las Personas, difundió el procedimiento actualizado para tramitar el pasaporte en sus modalidades común y exprés.

La guía detalla los canales para solicitar turnos, la dinámica de atención presencial y los tiempos estimados de entrega a domicilio, en un escenario en el que las autoridades además advirtieron que actualmente se registran demoras en los envíos desde el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) para ambas variantes.

Para gestionar el pasaporte común —ya sea como primer ejemplar o renovación— el primer paso consiste en reservar un turno a través del turnero oficial en la web del Registro Civil o mediante el chatbot CIDI por WhatsApp al 264 459-2201.

En la fecha y horario asignados, el solicitante debe asistir a la sede central o a la delegación más cercana a su domicilio para la toma de datos personales, fotografía, huella dactilar y firma, instancia tras la cual recibe un comprobante que deberá conservar hasta la llegada del ejemplar.

El envío por correo al domicilio declarado tiene un plazo estimado de 40 días y puede ser recibido por el titular con la constancia o por un mayor de edad que presente su DNI y dicho comprobante; ante la falta de recepción, el interesado tendrá que acercarse con ambos documentos a la oficina donde inició la gestión.

Por su parte, quienes necesiten el pasaporte exprés pueden presentarse sin turno previo en la Sede Central del Registro Civil o en la delegación más próxima, de lunes a viernes de 07:30 a 14:00, teniendo en cuenta que la atención queda sujeta a la capacidad operativa de cada dependencia.

Durante el trámite se realiza la captura electrónica de datos biométricos y firma, mientras que el abono se concreta en efectivo en Pago Fácil mediante un enlace generado en la propia delegación, con una entrega estimada por correo de entre siete y ocho días hábiles.

En cualquiera de las dos modalidades, la validez del pasaporte es de 10 años para mayores de 18 años y de cinco años para menores de edad, información que queda consignada en la hoja impresa con los datos personales.

Para consultas vinculadas a requisitos o seguimiento del envío, el organismo mantiene habilitada la línea telefónica 4936836, de lunes a viernes de 07:30 a 14:00, además del correo electrónico direccion.registrocivil@sanjuan.gov.ar.