La Selección Argentina Senior masculina de hockey sobre patines consiguió un importante triunfo ante Angola en el Mundial de Asunción 2026 y dejó atrás la derrota sufrida en su presentación anterior. Tras el encuentro, Reinaldo "Nalo" García, uno de los integrantes del cuerpo técnico, destacó la reacción del equipo, la solidez defensiva y la experiencia del plantel para afrontar un compromiso exigente. En diálogo exclusivo con GRUPO HUARPE, a través del enviado especial Maximiliano Maldonado, quien realiza la cobertura del Mundial desde Paraguay, García también anticipó el próximo desafío de la Selección Argentina frente a Chile.

“Veníamos de una derrota y tampoco es fácil encontrar un rival como Angola, sabiendo que es un equipo muy físico, muy aguerrido, donde pensamos que iba a plantear un juego defensivo y fue lo que pasó”, expresó García al analizar las dificultades que debía superar el conjunto albiceleste.

Sin embargo, resaltó la respuesta de los jugadores: “Supimos dar ese paso adelante como selección, como equipo, todos unidos, proponiendo juego. Estuvimos muy sólidos en defensa, así que creo que fue muy bueno, muy positivo”.

El entrenador también puso en valor la experiencia de un plantel que cuenta con futbolistas acostumbrados a disputar competencias internacionales. “La experiencia te aporta mucho. Contamos con eso y tenemos que aprovecharlo”, sostuvo.

Además, explicó que una de las principales fortalezas de Argentina es el conocimiento que existe entre sus integrantes: “Es un equipo que ya se conoce desde hace mucho tiempo. Estamos tranquilos porque hemos hecho una preparación muy buena y toca poner en práctica todo lo trabajado”.

Con la satisfacción de haber conseguido una victoria necesaria para recuperar confianza, García aseguró que el equipo ya tiene la mirada puesta en el siguiente compromiso. “Creo que hoy fue un partido bastante completo y ya estamos pensando en mañana”, señaló.

Finalmente, confirmó que el próximo rival será Chile y remarcó la importancia de la recuperación física: “Ahora a recuperar. Mañana tenemos otro rival, Chile, así que ya lo prepararemos y a seguir partido a partido”.