El Reino Unido ha decidido dar un paso drástico y sin retorno en la lucha contra el tabaquismo. El Parlamento británico dio el aval final al Tobacco and Vapes Bill, una legislación que marca un hito a nivel global: los nacidos a partir del 1 de enero de 2009 nunca podrán comprar cigarrillos de manera legal en ese territorio, ni siquiera cuando cumplan los 18 años.

La ley, que ya se encamina a recibir la sanción real, no establece una prohibición general para toda la población, sino que aplica una restricción progresiva. El mecanismo es sencillo pero implacable: la edad mínima para comprar tabaco aumentará un año cada año. Esto significa que quienes hoy tienen 15 años nunca alcanzarán la edad legal para entrar a una tabaquería.

Una barrera contra la nicotina

La normativa, que entrará en plena vigencia el 1 de enero de 2027, no solo apunta al cigarrillo tradicional. El texto otorga facultades especiales al Gobierno para regular con puño de hierro el vapeo y otros productos de nicotina, controlando desde el diseño de los envases hasta la publicidad y promoción dirigida a los jóvenes.

"El objetivo es evitar que el consumo empiece en la adolescencia y reducir las muertes ligadas al tabaquismo", señalaron desde el organismo sanitario británico. La apuesta es que, con el paso de las décadas, el hábito de fumar desaparezca por completo del tejido social por una cuestión generacional.

Espacios libres de humo

En sintonía con esta ley, el Gobierno británico también puso la lupa sobre los espacios públicos. La propuesta incluye endurecer las reglas en Inglaterra para prohibir el cigarrillo y el vapeo en áreas sensibles como hospitales, parques infantiles y cercanías de escuelas.

Esta política sanitaria busca aliviar la carga del sistema de salud público, atacando una de las principales causas prevenibles de enfermedades crónicas. Mientras el mundo observa el experimento británico, el Reino Unido se prepara para ser el primer país en intentar criar a una generación que jamás haya tenido contacto legal con el tabaco.