El Gobierno del Reino Unido celebró la decisión del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), que rechazó el pedido de medidas provisionales presentado por Argentina para suspender las actividades vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion. La resolución fue aprobada por 18 votos contra tres y se refiere a las operaciones en aguas circundantes a las Islas Malvinas.

A través de un comunicado conjunto, el ministro de Relaciones Exteriores británico, Ed Miliband, y la fiscal general, Ellie Reeves, destacaron el resultado y reivindicaron la estrategia jurídica desplegada por Londres ante el organismo internacional. Los funcionarios afirmaron que la decisión de no dictar medidas provisionales representaba un respaldo a la defensa británica.

En el documento, publicado en el sitio oficial del Gobierno del Reino Unido, también cuestionaron la presentación argentina. Sostuvieron que el país había intentado impedir que los habitantes del archipiélago tomaran sus propias decisiones.

La postura británica sobre las Islas Malvinas

El comunicado volvió a expresar la pretensión de soberanía británica sobre las Islas Malvinas y las áreas marítimas circundantes. Además, reiteró la posición de Londres respecto del supuesto derecho a la autodeterminación de los habitantes del archipiélago.

El Gobierno británico también instó a Argentina a respetar las decisiones de los isleños y a poner fin a lo que calificó como medidas de presión económica contra las islas. De esa manera, buscó reforzar su postura luego de que el tribunal rechazara la solicitud argentina.

Sin embargo, la resolución no implica un pronunciamiento sobre la soberanía de las Malvinas ni sobre el fondo de la controversia. El propio Tribunal del Mar aclaró que la decisión se limitó a las medidas provisionales solicitadas y a la cuestión de su competencia para intervenir.

Los argumentos del Tribunal del Mar

Entre los fundamentos, los magistrados consideraron que los reclamos argentinos sobre los derechos soberanos en la plataforma continental requieren resolver previamente la controversia territorial. Según el tribunal, esa cuestión excede el ámbito de aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Los jueces tampoco consideraron aplicables las disposiciones invocadas por Argentina sobre la superposición de derechos marítimos y la posibilidad de adoptar acuerdos provisionales entre Estados. Por ese motivo, entendieron que no había fundamentos suficientes para establecer, en principio, la competencia del tribunal arbitral que deberá constituirse.

Tras el fallo, la Casa Rosada anticipó que avanzará con la conformación de ese tribunal arbitral para defender los derechos argentinos. Además, Javier Milei reclamó al Congreso la sanción de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.