El gobierno del Reino Unido, encabezado por el primer ministro Andy Burnham, prepara un veto a los productos provenientes de asentamientos israelíes en la ocupada Cisjordania.

La medida busca responder al plan de expansión de los asentamientos, que según el gobierno británico pone en riesgo los esfuerzos para establecer un Estado palestino.

El secretario de Exteriores, Ed Miliband, se referirá al tema en la Cámara de los Comunes.

No será un boicot a Israel

El secretario de Trabajo y Pensiones, Pat McFadden, aclaró que la medida no estará dirigida contra todos los productos israelíes.

Según explicó, las acciones estarán específicamente enfocadas en los asentamientos de Cisjordania, que el Reino Unido considera ilegales según el derecho internacional.

El gobierno británico sostiene que el objetivo es evitar que los cambios sobre el terreno terminen eliminando la posibilidad de una solución de dos Estados.

La tensión con Netanyahu

La decisión profundiza las diferencias entre Londres y el gobierno de Benjamin Netanyahu.

El Reino Unido ya había sancionado a algunos colonos israelíes y puestos de avanzada por la violencia contra palestinos y la construcción ilegal en Cisjordania.

Ahora se prevé ampliar las medidas al comercio de bienes y posiblemente a algunos servicios vinculados con todos los asentamientos del territorio ocupado.

El cruce por Malvinas

El anuncio también se produce en medio de una situación diplomática particular. El ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, había reclamado públicamente que Israel reconociera la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

Desde Israel, el canciller Gideon Saar advirtió que si Reino Unido actúa contra Israel, Israel actuará contra Reino Unido.

A su vez, el embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, cuestionó la medida británica y advirtió sobre posibles repercusiones.