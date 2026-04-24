El Reino Unido reaccionó con firmeza ante las versiones de posibles cambios en el respaldo de Estados Unidos sobre las Islas Malvinas y reafirmó sin matices su postura: la soberanía del archipiélago “pertenece al Reino Unido” y no está en discusión.

Desde el gobierno británico, voceros del primer ministro fueron contundentes al señalar que la posición es “clara, histórica y no ha cambiado”, subrayando además que el principio central es el derecho de autodeterminación de los habitantes de las islas.

La reacción se produjo luego de que trascendiera un documento interno del Pentágono en el que se analizaban posibles medidas contra aliados que no acompañaron la política exterior estadounidense, incluyendo la posibilidad de revisar el apoyo diplomático a territorios como Malvinas.

Ante ese escenario, Londres buscó despejar cualquier duda y envió un mensaje directo tanto a Washington como a la comunidad internacional: no habrá concesiones ni cambios en la política sobre el Atlántico Sur, independientemente de presiones externas.

Incluso, desde Downing Street dejaron entrever que este tipo de versiones no alterará la estrategia británica ni su toma de decisiones, que seguirá guiándose por “el interés nacional” y no por eventuales tensiones geopolíticas.

El episodio refleja una tensión diplomática inusual entre aliados históricos como Reino Unido y Estados Unidos, y vuelve a poner en el centro del debate internacional la disputa por Malvinas, en un contexto global atravesado por conflictos y reacomodamientos estratégicos.

En este marco, la respuesta británica no solo fue inmediata sino también contundente: reafirmar su soberanía, cerrar la puerta a cualquier negociación en esos términos y sostener una línea política que Londres mantiene desde hace décadas.