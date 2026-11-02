“Relatos del Futuro” llega al Teatro del Bicentenario de San Juan

La banda BI llegará a San Juan para presentar “Relatos del Futuro”, su nuevo álbum, en un espectáculo que tendrá lugar el sábado 7 de noviembre, a las 20, en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. La propuesta invita a recorrer un universo musical en el que el jazz se combina con nuevas texturas, melodías y ritmos.

El grupo está liderado por los hermanos Horacio y Agustín Ravasi y presentará un repertorio integrado por siete canciones originales, concebidas como historias musicales que buscan explorar diferentes paisajes sonoros y proyectar nuevas formas de expresión.

El disco cuenta con composiciones propias y la participación de destacados músicos invitados. A través de este trabajo, BI propone una experiencia centrada en la exploración musical, el encuentro y la búsqueda de nuevos sonidos dentro del género.

La banda ya llevó su música por distintos escenarios de Argentina, Chile, Uruguay y Grecia, consolidando un recorrido artístico que ahora tendrá una nueva parada en San Juan.

Entradas y detalles del espectáculo

La presentación se realizará a las 20 en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. Las entradas tienen un valor de $15.000 y el espectáculo está destinado a todo público.

Los tickets pueden adquirirse en la boletería del Teatro del Bicentenario o a través de la plataforma TuEntrada.com.

Con “Relatos del Futuro”, BI propone una noche de música en vivo en la que el jazz funciona como punto de partida para experimentar con nuevas sonoridades y presentar las composiciones de su más reciente producción discográfica.