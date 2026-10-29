La Caja de Acción Social de San Juan realizará el viernes 13 de noviembre un remate público de 62 vehículos que pertenecieron a la Policía provincial. La subasta comenzará a las 15 en la Gerencia de Préstamos del organismo, ubicada en Mendoza 451 Sur, en Capital.

Cuándo y dónde se podrán ver los vehículos

Antes del remate, los interesados podrán inspeccionar las unidades durante tres jornadas, los días 10, 11 y 12 de noviembre, de 13.30 a 18. La exhibición se realizará en el predio de calle Corrientes 1090 Este, donde funcionaba el ex Urbino, en Capital.

La convocatoria fue realizada por el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda a través de la Caja de Acción Social. Según la información difundida, no será necesario realizar una inscripción previa para participar de la subasta.

Qué vehículos saldrán a remate

Entre los lotes hay automóviles, motocicletas, camionetas y utilitarios de distintas marcas y modelos. El listado incluye Chevrolet Classic y Cruze, Ford Focus y Ranger, Renault Fluence y Logan, Toyota Corolla e Hilux, además de motos Bajaj, Honda, TVS y otras marcas.

Los precios base varían según el vehículo y parten de los $100.000 para algunas unidades, mientras que otros lotes tienen valores iniciales más elevados. Esos montos son el punto de partida de la puja y el precio final dependerá de las ofertas que se realicen durante el remate.

Cuáles son las condiciones de pago

Quienes resulten adjudicatarios deberán abonar una seña equivalente al 10% del monto de compra, más un 10% en concepto de comisión de los martilleros. El pago se realizará mediante transferencia bancaria inmediata y el saldo deberá cancelarse dentro de los cinco días hábiles posteriores a la subasta.

Para solicitar información, los interesados pueden escribir al correo o comunicarse con Héctor al 264-486-8564 y con Dante al 264-4102526. La exhibición previa permitirá conocer el estado de las unidades antes de realizar una oferta.