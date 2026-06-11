Los New York Knicks protagonizaron una de las gestas más impactantes en la historia de las Finales de la NBA al remontar una desventaja de 29 puntos y vencer 107-106 a los San Antonio Spurs en un Madison Square Garden colmado y desbordado de emoción.

El equipo neoyorquino logró así la mayor remontada registrada en una serie decisiva, en un partido que parecía sentenciado desde la primera mitad, cuando los Spurs se fueron al descanso con una contundente ventaja de 81-52 tras convertir 14 triples, un récord en este tipo de instancias.

El quiebre del partido llegó en el arranque del tercer cuarto, cuando una falta flagrante de Victor Wembanyama sobre Karl-Anthony Towns encendió la reacción de los Knicks, que elevaron la intensidad defensiva y comenzaron a descontar punto a punto.

La remontada fue liderada por un brillante Jalen Brunson, autor de 36 puntos, y por OG Anunoby, que aportó 33 y terminó siendo el héroe de la noche. Con el respaldo de un público eufórico y la mística del Garden, el equipo logró pasar al frente por primera vez a falta de un minuto.

El desenlace fue dramático: con 1.2 segundos en el reloj y los Spurs arriba por un punto, Brunson falló un triple forzado, pero Anunoby capturó el rebote ofensivo y convirtió los dos puntos que sellaron la victoria y desataron el delirio.

“Nunca nos rendimos, seguimos presionando y confiamos en nosotros”, expresó Anunoby tras el partido, visiblemente emocionado. Además, destacó el clima del estadio: “El Madison Square Garden es eléctrico, no hay nada como esto”.

Con este triunfo, los Knicks se adelantaron 3-1 en la serie y quedaron a una sola victoria de consagrarse campeones tras 53 años. Tendrán la primera oportunidad de cerrar la serie el próximo sábado en Texas.