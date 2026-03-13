En el marco de las obras de refaccionamiento integral que se realizan en el lago del Parque de Mayo, el municipio puso en marcha un operativo especial para evacuar la fauna ictícola del lugar con el objetivo de preservar a los ejemplares durante los trabajos de mantenimiento.

Según explicó la directora de Ecología Urbana, Melisa Olivero, el procedimiento busca garantizar la supervivencia de los peces mientras se interviene el espejo de agua, evitando que las obras afecten a la fauna que habita en el lago.

Hasta el momento, cerca de 900 ejemplares ya fueron retirados, en un traslado que se realiza bajo estrictos controles para mantener las condiciones adecuadas de oxigenación y evitar el estrés hídrico durante el recorrido.

El operativo presenta una logística particular. Debido a que los camiones de transporte no pueden detenerse en las inmediaciones del lago, se implementó un sistema de postas para el traslado de los recipientes con los peces.

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Para agilizar el procedimiento, el operativo cuenta además con el apoyo de motos de la Policía, que escoltan el traslado y permiten completar el recorrido en el menor tiempo posible.

Los ejemplares son llevados hasta el Parque de la Biodiversidad, ubicado en El Pinar, donde permanecerán resguardados mientras se desarrollan las obras de reacondicionamiento del lago del histórico paseo capitalino.