En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) dio a conocer un informe que expone la gravedad de la explotación laboral en el ámbito rural. Entre enero de 2025 y junio de 2026, el organismo detectó 752 trabajadores y trabajadoras con indicios de presunta trata con fines de explotación laboral en distintos establecimientos agropecuarios del país.

Los casos fueron identificados durante 182 inspecciones realizadas en diferentes regiones de Argentina, donde los fiscalizadores constataron múltiples irregularidades que vulneran los derechos de los trabajadores y presentan características compatibles con situaciones de explotación laboral.

Entre las principales infracciones detectadas figuran jornadas laborales excesivas, sin los descansos establecidos por la legislación vigente, y el pago de salarios por debajo de los mínimos fijados por los convenios del sector.

Además, el organismo advirtió que en varios establecimientos los empleadores descontaban de manera indebida del sueldo de los trabajadores los gastos correspondientes a alimentos, transporte e incluso herramientas de trabajo, reduciendo aún más sus ingresos.

Las inspecciones también revelaron condiciones habitacionales extremadamente precarias, con trabajadores alojados en estructuras improvisadas o carpas, sin acceso a agua potable ni servicios sanitarios básicos.

Otro de los aspectos más preocupantes fue la detección de mecanismos de coerción. En algunos establecimientos, los inspectores comprobaron la retención ilegal de documentos de identidad (DNI) por parte de contratistas o empleadores, una práctica que limita la libertad de circulación de los trabajadores y dificulta que puedan abandonar el lugar.

Frente a este panorama, el Renatre y las entidades que integran el sector agropecuario reafirmaron su compromiso con la prevención, la concientización y la protección de los derechos de los trabajadores rurales. Asimismo, remarcaron que la denuncia temprana resulta fundamental para combatir este delito.

Para recibir denuncias, consultas o brindar asesoramiento, el organismo mantiene habilitada la línea gratuita 0800-777-7366, disponible de lunes a viernes de 8 a 17. Además, cuenta con un canal de WhatsApp disponible las 24 horas para reportar situaciones sospechosas de explotación laboral en cualquier punto del país.