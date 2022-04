Renta inesperada: el Gobierno confirmó que todavía no va a mandar el proyecto al Congreso

La portavoz presidencial Gabriela Cerruti anticipó hou que el Gobierno no enviará el proyecto de "renta extraordinaria" al Congreso en las próximas semanas porque "antes queremos asegurar que salga aprobado". Reconociendo que no tiene los votos necesarios explicó que "primero queremos generar una conversación y luego lo enviaremos ", aunque no pudo dar precisiones acerca de su contenido.

"No queremos que suceda lo que ya pasó en otras oportunidades, sino enviarlo cuando sepamos que se va a aprobar ", dijo la funcionaria en su habitual conferencia de prensa semanal, que no se hizo el jueves (como es su costumbre) porque ayer acompañó al Presidente a Neuquén, donde se realizó un acto para conmemorar los diez años de la estatización de la empresa YPF.

La Casa Rosada, sin embargo, es optimista en cuanto a su aprobación. "No es un impuesto que impactará en las personas sino en las empresas, y en muy poquitas de ellas, así que creemos que encontraremos el respaldo para aprobarlo", dicen en allegados a Alberto Fernández. Comentaron, por otro lado, que "vamos a hablar con empresarios previamente y luego diseñaremos una estrategia para el Congreso, de modo de evitar que suceda lo que ya pasó con otros proyectos, que el Gobierno los mandó y no salieron nunca".

"La guerra también está produciendo que algunos sectores crezcan de modo de incrementar los niveles de desigualdad, los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. La brecha de desigualdad se extiende cada vez más en todo el mundo por la suba de los precios internacionales de los alimentos y de los hidrocarburos", dijo Cerruti cuando El Cronista la consultó sobre el impuesto en cuestión.

"¿Qué es la ganancia inesperada? La ganancia que se logra por el momento geopolítico que está viviendo el mundo y no por lo que invirtieron o con el proyecto que están llevando adelante. Lo que nosotros entendemos es que en esta situación excepcional del mundo esto sea distribuido para no seguir incrementando la brecha de desigualdad y pobreza", expresó la Portavoz.

Y agregó que "esto es lo que el Ministro (Martín Guzmán) puso en debate y lo que quiere conversar, porque no queremos hacer un anuncio y luego enviarlo y que no salga. Queremos que haya una ley, por eso es preciso que haya una conversación previa. Una vez concluidas esas conversaciones llevaremos el proyecto al Congreso que ya está siendo trabajado por los equipos del Ministerio de Economía".

En Gobierno también dejaron trascender que "no habrá cambios de Gabinete, por lo menos por ahora" y aseguraron que lo más importante que sucedió en la gestión es el "ordenamiento vertical en todas las áreas". "Lo que es natural ya quedó claro que tiene ser así. En el área energética el subsecretario (Federico) Basualdo tiene que aceptar lo que dice Darío (Martínez, el secretario del área. Y Martín (Guzmán) está por encima de ambos".