Renuncia y crisis: el drama que pone en alerta al programa de Vero Lozano

Un clima de tensión e incertidumbre sacude a Telefe luego de que Verónica Lozano sufriera bajas sensibles en el equipo de Cortá por Lozano. La dinámica diaria del espacio vespertino se vio alterada de forma drástica en muy poco tiempo. Estas partidas imprevistas obligaron a la producción a reorganizar la estructura del panelista para sostener el ritmo habitual en la pantalla.

La primera modificación impactante ocurrió con la partida de Evangelina Anderson, quien se había sumado de manera temporal tras su paso por MasterChef Celebrity. Aunque su presencia estaba pensada inicialmente para cubrir apenas 14 días, la modelo prolongó su permanencia durante varios meses. Finalmente resolvió alejarse para enfocarse en nuevos proyectos profesionales vinculados al streaming.

El panorama se volvió todavía más complejo con la despedida de Augusto Telias, comunicada en pleno aire por la propia conductora. El periodista tomó la determinación de dar un paso al costado luego de permanecer 18 meses en el staff. En el programa en vivo, la presentadora expresó: "Hoy Augusto deja de ser parte de Cortá por Lozano. Una decisión que él ha tomado y que respetamos, que lamentamos pero ha sido muy lindo tenerte con nosotros todo este tiempo".

Por su lado, el cronista explicó que su salida responde a motivos personales evaluados detenidamente durante semanas. Al momento de la despedida, el periodista señaló: "Para mí no es una decisión fácil, lo vengo pensando desde hace un tiempo. Es por cuestiones personales que ya hemos conversado mucho. Obviamente, del canal no me voy, sigo en Buen Telefe como siempre con policiales y, a veces, haciendo reemplazo en conducción".

A pesar de dejar el ciclo vespertino, el comunicador continuará vinculado a la señal en el noticiero matutino cubriendo la sección policial. Respecto a su trayectoria de 24 años en la empresa, el profesional comentó: "Para mí, haber participado de este programa fue algo inesperado porque tengo 24 años en el canal y siempre me dediqué al periodismo 'serio' y me hizo muy bien. No soy el mismo en el noticiero después de haber pasado por acá, ahora allá me río y digo boludeces".