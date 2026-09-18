Los abogados Alfredo Gascón y Miguel Ángel Molina renunciaron este viernes a la defensa de Facundo Moyano en la causa en la que el exdiputado y dirigente sindical está imputado por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género contra Candela Arizaga.

La salida de los letrados fue comunicada ante la Fiscalía de Género Norte. Según el escrito citado por fuentes del expediente, la decisión se produjo debido a “desavenencias insalvables en la estrategia de defensa”.

La renuncia se conoció después de que Gascón y Molina solicitaran que fueran revisadas o dejadas sin efecto las medidas restrictivas que pesan sobre Moyano. Por el momento, la fiscal Florencia Nocerez resolvió mantenerlas sin modificaciones.

La medida vigente le prohíbe al dirigente acercarse a menos de 300 metros de Arizaga y mantener cualquier tipo de contacto con ella. Además, la Fiscalía dispuso que Moyano vuelva a prestar declaración para intentar determinar si existió algún contacto mientras la prohibición estaba vigente.

Cómo comenzó la causa

La investigación se inició luego de un episodio ocurrido durante la madrugada del 4 de agosto en el barrio porteño de Belgrano. Según consta en el expediente, Arizaga salió del edificio donde vive Moyano y fue interceptada por agentes de la Policía de la Ciudad. Uno de los efectivos declaró posteriormente que la joven le había manifestado que su pareja la golpeó y la retuvo contra su voluntad. Moyano fue detenido y recuperó la libertad horas después bajo medidas cautelares.

Con posterioridad, Arizaga negó haber sufrido violencia física o psicológica y también rechazó haber estado privada de su libertad. Además, presentó escritos solicitando que se levantaran las restricciones para poder retomar el contacto con Moyano. La Fiscalía, sin embargo, mantuvo las medidas mientras continúa la investigación.

Ahora, tras la renuncia de Gascón y Molina, Moyano deberá continuar el proceso con una nueva defensa mientras avanza la causa y permanecen vigentes las restricciones dispuestas por la Justicia.