Renunció economista jefa del Banco Mundial tras investigación por presunto desvío de fondos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La economista jefa del Banco Mundial, Pinelopi Goldberg, renunció a su cargo luego de una investigación interna sobre el presunto desvío de fondos de ayuda del organismo multilateral a países en desarrollo hacia paraísos financieros.



Según un artículo publicado por el semanario inglés The Economist, la dimisión de Goldberg se produjo luego de que altos oficiales de la entidad bloquearan la difusión del informe elaborado por un equipo del propio Banco Mundial, encabezado por Bob Rijkers.



El trabajo contó con la colaboración de Jorgen Juel Andersen y Neils Johannesen, investigadores de la Escuela de Negocios de Noruega y la Universidad de Copenhague, respectivamente.



Ambos habían investigado el aumento de depósitos en Suiza a raíz de las subas de los precios del petróleo y Rijkers los convocó para que analizaran si podía ocurrir lo mismo cada vez que se anunciaban montos importantes de ayuda externa, incluidas las giradas por el Banco Mundial.



Según indicó The Economist, la conclusión de la investigación fue desalentadora: "los pagos del Banco Mundial a 22 países dependientes de la ayuda durante 1990-2010 fueron seguidos por un salto en sus depósitos en paraísos financieros extranjeros".



El trabajo que habría desencadenado la dimisión de Goldberg también estimó que los supuestos desvíos "promediaron alrededor del 5% de la ayuda del banco a estos países" en vías de desarrollo.



La unidad de investigación que integraba Rijkers reportaba a Goldberg, y según fuentes consultadas por The Economist, la publicación con los resultados fue bloqueada por altos funcionarios del organismo multilateral.



"Puede que les haya preocupado cómo se vería si los propios investigadores del banco dijeran que una parte de su ayuda terminó en cuentas bancarias suizas y similares", indicó el semanario inglés.



Goldberg dijo que regresaría a a la Universidad de Yale en marzo, después de sólo 15 meses en el trabajo aunque "sus razones no estaban claras", señaló el períódico inglés.