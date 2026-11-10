El gerente general y CEO de Minas Argentinas, Gabriel Corvo, anunció que dejará su cargo al frente de la empresa que opera la mina Gualcamayo, en el departamento Jáchal. Lo hizo a través de un mensaje publicado en su cuenta personal de LinkedIn, donde compartió una emotiva despedida tras más de 15 años de vínculo con el yacimiento.

"Ha llegado el momento de cerrar mi etapa en Minas Argentinas", escribió Corvo al comienzo de su publicación. El directivo aclaró que se trata de una decisión que "hemos conversado y construido con tiempo junto a Aisa Group", el grupo empresario que controla la operación, "pensando en los desafíos y caminos que vienen por delante".

Un adiós con foco en las personas

En su mensaje, el CEO priorizó el capital humano por sobre los logros técnicos o financieros. "Más allá de los proyectos y los resultados, me llevo algo mucho más valioso: las personas. Compañeros que se transformaron en amigos, relaciones construidas sobre la confianza y el respeto, y el privilegio de haber compartido este camino con gente excepcional", expresó.

Gabriel Corvo, ex CEO de Minas Argentinas.

Corvo también tuvo un reconocimiento para las autoridades provinciales: "Quiero expresar mi sincero reconocimiento a las autoridades de San Juan y La Rioja, así como a las instituciones que nos acompañaron permanentemente a lo largo de este recorrido. Su apoyo fue fundamental para hacer posible todo lo que logramos juntos". Y cerró: "Me voy con gratitud, con orgullo por lo construido y con la tranquilidad de saber que el futuro de Minas Argentinas seguirá escribiéndose sobre bases sólidas".

Un geólogo de la UNSJ con amplia trayectoria

Detrás del mensaje de despedida hay un profesional formado en la provincia. Corvo es licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y su carrera en Gualcamayo no empezó en la oficina de la gerencia, sino en el campo. Antes de asumir como CEO en enero de 2024, ocupó distintos puestos técnicos y operativos dentro de la compañía, incluso durante la etapa en que la mina estaba bajo la gestión de Yamana Gold.

Su perfil profesional incluye especialidades en control geomecánico, análisis de estabilidad de taludes, cálculo de reservas, modelado de bloques y reconciliación mina-planta. Es decir, un profundo conocimiento técnico del yacimiento que ahora deja para dar paso a una nueva etapa.

El nuevo futuro de Gualcamayo

La salida de Corvo se produce en un momento bisagra para el proyecto jachallero. Después de atravesar un período en el que la mina se encaminaba hacia el cierre, la operación bajo la administración de AISA Group (liderada por el empresario español Juan José Retamero) logró revertir el destino y avanzar hacia una nueva etapa de desarrollo.

El pilar de ese futuro es el proyecto Carbonatos Profundos (DCP), que contempla una inversión de USD 665 millones, el desarrollo de una nueva mina subterránea y una planta de oxidación a presión (POX) para tratar el mineral. El proyecto ya cuenta con la aprobación para adherir al RIGI y prevé iniciar su producción comercial entre 2030 y 2031, generando más de 1.500 puestos de trabajo durante su construcción.

Ese plan de expansión se sustenta en los resultados de la exploración. Recientemente, la compañía informó un hito geológico: el sondaje 26QD-1649 registró 1,80 metros con 1.510 gramos por tonelada (g/t) de oro, la ley más alta en la historia del yacimiento y comparable con los grandes depósitos de Canadá y Australia, lo que abre un nuevo horizonte de recursos para la mina.

Hasta el momento, la empresa no ha informado quién será el sucesor de Corvo al frente de la operación.