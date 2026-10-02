La causa judicial contra Joaquín Levinton, cantante de Turf, sumó un nuevo capítulo este jueves 1 de octubre. Adela González, quien representaba a la mujer que denunció al músico por presunto abuso sexual, confirmó que renunció a su defensa debido a diferencias personales y profesionales, principalmente relacionadas con la exposición mediática que adquirió el caso.

La decisión se conoció a través de un comunicado en el que la letrada informó su apartamiento y aclaró que los detalles de las diferencias con su exrepresentada permanecerán bajo secreto profesional. Sin embargo, posteriormente brindó una entrevista en el programa SQP, conducido por Yanina Latorre en América TV, donde profundizó sobre los motivos que la llevaron a abandonar la representación.

"En primera medida, yo la verdad que no trabajo con este tipo de causas de esta manera. No mediatizo a las víctimas", sostuvo González, al explicar que su estrategia consistía en preservar a la denunciante de las apariciones públicas mientras avanzaban las presentaciones judiciales.

Las diferencias que provocaron la renuncia

Según explicó la abogada, había recomendado a Paula, la mujer que denunció a Levinton, que evitara realizar declaraciones en los medios de comunicación hasta que estuviera presentada la totalidad de las pruebas ante la Justicia.

Sin embargo, la denunciante participó de un programa de televisión mientras González se encontraba en una audiencia judicial. La letrada aseguró que se enteró de esa aparición varias horas después, cuando finalizó sus actividades en tribunales.

"Mi consejo profesional hacia Paula era que no salga en los medios, que no hablara hasta que no tengamos todo lo judicial presentado", explicó.

La abogada remarcó que su trabajo en causas vinculadas con violencia de género se basa en el cuidado de las personas que representa y en la planificación de una estrategia judicial que permita proteger sus derechos.

Además, confirmó que mantuvo una conversación con Paula antes de presentar su renuncia y que la mujer le manifestó su intención de consultar a otra profesional.

"Disiento de la forma en que lo quieren manejar y prefiero mantenerme al margen", señaló.

Durante la entrevista también surgió el nombre de Ana Rosenfeld como posible nueva representante de la denunciante. No obstante, González aseguró que no tenía información que confirmara su incorporación al caso y descartó que su decisión estuviera relacionada con algún conflicto con la reconocida abogada.

La denunciante anunció que no hablará más públicamente

Luego de que se conociera la renuncia de González, Paula difundió un comunicado en el que informó que, por el momento, no volverá a realizar declaraciones públicas sobre la denuncia contra el cantante.

"Ante el interés mediático que ha despertado mi denuncia contra Joaquín Levinton, he decidido, junto a mi nueva representación letrada, guardar silencio hasta que la totalidad de mis pruebas sean presentadas ante la Justicia", expresó.

Mientras tanto, la investigación continúa y deberá determinarse qué sucederá con una denuncia anterior que la mujer había presentado contra el mismo músico.

Sobre este punto, González aclaró que el expediente previo no fue archivado por falta de pruebas ni porque Levinton hubiera sido sobreseído. Según explicó, la denunciante no se presentó a ratificar la acusación ni a cumplir con las instancias judiciales correspondientes.

La abogada detalló que solicitó remitir las actuaciones al Juzgado N.º 6, donde se encontraba radicada la causa anterior, para que se evalúe la posibilidad de reabrir la investigación.

Por su parte, Levinton rechazó públicamente las acusaciones y aseguró que era víctima de acoso por parte de la denunciante. Su defensa adelantó que presentará conversaciones, fotografías y registros de llamadas para respaldar su versión de los hechos.

La Justicia deberá analizar los elementos que aporten ambas partes y determinar cómo continuará el proceso.