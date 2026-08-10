Deliveries sanjuaninos volvieron a reclamar ante la Municipalidad de Capital por la falta de espacios adecuados para estacionar motos en distintos puntos del microcentro. El sector nuclea a unos 500 repartidores y presentó una nueva nota por respuestas a los expedientes iniciados anteriormente. Cristian Guevara, presidente de Riders Unidos, explicó que el reclamo comenzó hace varios meses y apunta principalmente a los sectores ubicados en Pella Market, en Mendoza y Maipú, y en el Patio Alviar.

Según sostuvo, en el sector de calle Maipú destinado a motos solamente colocaron un cartel, mientras que el lugar presenta montículos de tierra y no cuenta con una demarcación adecuada.

Piden evitar multas y trabajar en conjunto

Guevara cuestionó que los repartidores sean advertidos por estacionar sobre las veredas cuando, según planteó, no cuentan con espacios suficientes para dejar sus vehículos de manera segura.

La situación también se repite en inmediaciones del Patio Alviar. Los trabajadores fueron trasladados a un sector ubicado frente al estacionamiento y junto a un colegio, donde aseguran que durante el mediodía resulta prácticamente imposible encontrar lugar.

Desde Riders Unidos plantearon que una alternativa sería recuperar el espacio que utilizaban anteriormente o disponer de un sector dentro del Patio Alviar. Guevara sostuvo que esa ubicación permitiría mayor seguridad porque los vehículos quedarían cerca de los trabajadores y de las cámaras existentes.

Un reclamo que lleva casi un año

El dirigente aseguró que ya presentaron varias notas y que cuentan con números de expedientes, pero que todavía no recibieron una respuesta concreta de las autoridades.

Además, señaló que existe otro problema en la zona de la peatonal, sobre calle Tucumán, donde un espacio destinado a motos es ocupado por vehículos particulares.

Riders Unidos también propuso realizar cursos de educación vial para los repartidores, con el objetivo de mejorar el cumplimiento de las normas de tránsito y prevenir maniobras peligrosas.

Guevara remarcó que buscan trabajar junto a la Municipalidad, la Policía y el Gobierno provincial. "Queremos trabajar en conjunto y hacer las cosas lo mejor posible", sostuvo.

Desde la organización esperan ahora una respuesta de la intendenta de Capital o de algún funcionario que permita avanzar en una solución. Advirtieron que, si no obtienen respuestas, podrían realizar una manifestación, aunque remarcaron que su intención es resolver el conflicto dentro del marco legal.

Los repartidores realizaron el petitorio correspondiente en Capital. FOTO: DIARIO HUARPE.