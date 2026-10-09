Las cenizas del reconocido actor argentino Héctor Alterio serán trasladadas desde España a Buenos Aires para descansar en el Panteón de Actores del cementerio de la Chacarita. La ceremonia se realizará el jueves 15 de octubre a las 16, con la presencia de sus hijos, Malena y Ernesto Alterio, y otros integrantes de su familia.

La noticia fue anunciada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que convocó a la comunidad artística y cultural a acompañar este homenaje. El regreso tendrá un significado especial para el intérprete, cuya vida y carrera estuvieron profundamente ligadas a la Argentina, pese a que residió durante décadas en Madrid.

“Papá siempre tuvo a la Argentina en su corazón, en su ADN. En realidad será como volver al barrio que lo vio crecer”, expresaron Malena y Ernesto al referirse a la decisión familiar.

La entidad anticipó que será un acto sencillo, pensado para recordar al artista y compartir el momento con compañeros, amigos y admiradores.

Una despedida en la tierra donde comenzó su carrera

Buenos Aires fue la ciudad donde Alterio nació, se formó y comenzó a construir una trayectoria que se extendió durante más de siete décadas. Su regreso simbólico al país permitirá que sus cenizas descansen junto a las de otras figuras destacadas de la escena nacional.

El actor había fallecido en Madrid el 13 de diciembre de 2025. Allí había establecido su residencia después de trasladarse a España en 1975, en un contexto marcado por amenazas durante los años previos a la última dictadura cívico-militar argentina.

Aunque desarrolló una parte importante de su carrera en el cine español, nunca perdió el vínculo con la cultura argentina y continuó participando en producciones nacionales.

Una trayectoria marcada por el cine argentino

Héctor Alterio fue uno de los intérpretes fundamentales del cine argentino. Participó en películas emblemáticas como La tregua, Camila, La historia oficial y El hijo de la novia, producciones que marcaron distintas etapas de la cinematografía nacional.

La historia oficial, dirigida por Luis Puenzo, obtuvo el Oscar a mejor película internacional en 1986 y se convirtió en uno de los títulos más reconocidos del cine argentino en el mundo.

En España, Alterio también desarrolló una carrera destacada y recibió reconocimientos por su trabajo teatral y cinematográfico. Su capacidad para transitar entre distintas generaciones, géneros y escenarios consolidó su lugar como una figura de referencia para actores y directores.

El traslado de sus cenizas será una despedida íntima y, al mismo tiempo, un homenaje colectivo a un artista que mantuvo a la Argentina presente durante toda su vida. El próximo jueves, en la Chacarita, su familia y el mundo del espectáculo volverán a reunirse para acompañarlo en su regreso a casa.