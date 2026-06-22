Los restos del youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como “Gaspi”, fueron repatriados al país tras el accidente aéreo ocurrido el pasado domingo en Río de Janeiro, Brasil, donde perdió la vida junto a otras cinco personas en una colisión entre dos helicópteros.

El siniestro tuvo lugar en el barrio de Recreio dos Bandeirantes y se produjo cuando dos aeronaves impactaron en pleno vuelo, provocando un choque que terminó con ambas cayendo en distintas zonas del área urbana. El hecho generó un fuerte operativo de emergencia y una investigación inmediata por parte de las autoridades brasileñas.

Durante los días posteriores al accidente, la Justicia y los organismos aeronáuticos de Brasil realizaron los procedimientos correspondientes de identificación, peritajes y autorización de salida de los restos, un paso obligatorio antes de cualquier traslado internacional. Una vez cumplidas esas instancias, se habilitó la repatriación hacia la Argentina.

El caso tuvo gran repercusión en el ámbito del streaming y las redes sociales, donde Gaspi era una figura destacada con millones de seguidores. La noticia de su muerte generó mensajes de despedida de colegas, artistas y creadores de contenido tanto en Argentina como en el exterior.

Según la información difundida tras el hecho, el accidente involucró a dos helicópteros que colisionaron en el aire en una zona de alto tránsito aéreo de Río de Janeiro, un área donde este tipo de vuelos es frecuente. Las causas del siniestro continúan bajo investigación, y no se descarta ninguna hipótesis por el momento.

Con la repatriación ya concretada, la familia del joven creador podrá avanzar ahora en los trámites de despedida en la Argentina, cerrando así una etapa marcada por el impacto del accidente y la conmoción que generó en el ambiente digital.