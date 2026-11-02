La repavimentación de la Ruta Nacional 150 en el departamento Iglesia se realizará con fondos internacionales destinados a obras de infraestructura. Así lo anunció el gobernador Marcelo Orrego, quien confirmó que los trabajos del primer tramo comenzarán en las próximas semanas y permitirán recuperar 22 kilómetros de esta vía estratégica para San Juan.

La intervención comprenderá el sector ubicado entre Las Flores y Colola y tendrá como objetivo mejorar las condiciones de circulación en un corredor fundamental para la actividad productiva y minera. Además, buscará brindar mayor seguridad a los vecinos iglesianos que utilizan esta ruta diariamente.

El proyecto contempla la recuperación integral del pavimento y la construcción de seis derivadores de tránsito en distintas intersecciones de Rodeo. Estas estructuras permitirán ordenar la circulación en cruces donde confluyen vehículos particulares, transporte de carga y tránsito vinculado con la actividad productiva.

Tres de los derivadores ya se encuentran en ejecución, en los cruces de la Ruta Provincial 430, calle Paoli y calle Santo Domingo Este. Próximamente comenzarán los trabajos correspondientes a otras tres intersecciones: las rutas provinciales 405 y 418, y el cruce con Santa Lucía.

Una obra financiada con fondos internacionales

El financiamiento internacional será el respaldo económico de esta intervención vial, que forma parte de las inversiones destinadas a mejorar la infraestructura provincial. Los recursos permitirán avanzar con la recuperación de un tramo de la Ruta 150, cuyo estado y condiciones de circulación son relevantes tanto para los habitantes de Iglesia como para el movimiento de la actividad minera.

Además de la repavimentación, los trabajos incluirán el ensanche de la calzada y la construcción de banquinas en los sectores donde las características del camino de montaña lo permitan. También se instalarán nuevas defensas y guardarraíles, especialmente en aquellos puntos que actualmente no cuentan con este tipo de protección.

El plan se completará con la renovación de la cartelería, la señalización vertical y la demarcación horizontal, con el propósito de mejorar la seguridad vial a lo largo del tramo intervenido.

Una ruta estratégica para Iglesia

La Ruta Nacional 150 cumple un papel central en la conectividad del departamento y en el traslado de vehículos pesados vinculados con los proyectos mineros. Por eso, su recuperación apunta a acompañar el crecimiento productivo de la zona y mejorar las condiciones de transitabilidad para los usuarios habituales.

Durante el anuncio, Orrego destacó la importancia de que el desarrollo de la minería esté acompañado por mejoras concretas para las comunidades donde se desarrolla la actividad. En ese sentido, también mencionó la necesidad de recuperar y poner en valor la zona urbana de Iglesia, en respuesta a las demandas de sus habitantes.

Con el inicio de esta primera etapa, el Gobierno provincial busca avanzar en la puesta en condiciones de uno de los corredores viales más importantes del departamento, mediante una obra que contará con financiamiento internacional y que tendrá impacto en la producción, la conectividad y la seguridad de quienes transitan por la zona.