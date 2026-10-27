La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informó que este miércoles 28 de octubre continuarán los trabajos de repavimentación en una importante arteria del microcentro, en el marco del Plan 50 Cuadras. Las tareas se realizarán sobre calle Santa Fe, entre Mendoza y General Acha, y provocarán cortes parciales de tránsito durante la jornada.

Según detallaron desde el municipio, además de la renovación del pavimento, se llevarán adelante trabajos de reposicionamiento de tapas de bocas de registro y del sistema de desagües pluviales en el sector intervenido.

La Municipalidad de Capital dio a conocer el cronograma de obras.

Debido a estas tareas, la circulación vehicular se verá parcialmente restringida. Por este motivo, se recomienda a los conductores circular con precaución, prestar atención a la señalización y considerar recorridos alternativos para evitar demoras.

Desde la comuna indicaron que los vecinos pueden consultar los detalles de las interrupciones y las modificaciones previstas en la plataforma oficial cortesdecalles.sanjuan.gob.ar.

Los trabajos forman parte del Plan 50 Cuadras, una iniciativa municipal que busca mejorar el estado de las calles, optimizar la circulación vehicular y reforzar la seguridad vial en distintos sectores de Capital.