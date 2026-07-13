¿Repite o cambia? La idea de Scaloni para enfrentar a Inglaterra en semis

Lionel Scaloni ultima detalles para el enfrentamiento ante Inglaterra por las semifinales de la Copa del Mundo. El cuerpo técnico evalúa realizar modificaciones en la formación de los 11 titulares con el objetivo de contrarrestar el juego británico. En este contexto, la Selección Argentina vestirá su indumentaria alternativa, una elección que evoca los históricos cruces ocurridos en los años 1986 y 1998.

El encuentro presenta condimentos especiales para los protagonistas. Emiliano Martínez se encuentra ante la posibilidad de alcanzar un récord histórico defendiendo el arco nacional. Por el lado del conjunto europeo, la atención está centrada en el estado físico de Jude Bellingham, quien mostró signos de dolor que generan incertidumbre sobre su presencia en el inicio del partido. El análisis previo contempla también el historial reciente entre ambas naciones y los motivos de la ausencia de Lionel Messi en el enfrentamiento anterior.

La cita mundialista de 2026 ya marca un hito en la historia del fútbol al superar la asistencia de público registrada en las ediciones de Rusia 2018 y Qatar 2022 de forma combinada. Mientras el torneo rompe marcas de convocatoria, el equipo argentino mantiene sus costumbres internas como los asados, considerados un ritual fundamental dentro de la gestión de Scaloni para fortalecer la unión del grupo.