Cuando todo esta listo para pasar un fin de semana en contacto con la naturaleza y en familia, un evento de recreación deberá ser suspendido por las pésimas condiciones climáticas.

Ante el temporal de intensas nevadas y fuertes vientos, más el descenso de temperatura alertado por el Servicio Meteorológico Nacional, la actividad “Trekking Familiar” previsto para mañana viernes 17 de julio, ha sido reprogramada para el viernes 24 de julio de 15 hs. a 17 hs.

El punto de concentración será en el contenedor de Guías de Montaña, junto al Monumento al Ciclista. El recorrido, por el Parque Quebrada de Zonda, es guiado y de baja dificultad, ideal para chicos y adultos.