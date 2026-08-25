Reprogramaron la consulta pública por la remodelación de la Ruta 20 hacia Caucete

La consulta pública prevista para debatir el proyecto de modernización de la Ruta Nacional 20 hacia Caucete fue reprogramada y quedó, por el momento, sin una nueva fecha confirmada. La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) informó oficialmente la postergación de la convocatoria que estaba prevista para este martes 25 de agosto.

La actividad tenía como objetivo que vecinos de Caucete, Santa Lucía y 9 de Julio conocieran los detalles del proyecto vial, sus posibles impactos ambientales y sociales y las medidas de mitigación previstas. Según el comunicado oficial, la nueva fecha y el lugar del encuentro serán informados oportunamente por los canales correspondientes.

La consulta originalmente iba a realizarse en el Salón de Usos Múltiples de la Escuela Dr. Luis Agote, ubicada sobre la Ruta Nacional 20, en el kilómetro 16, en Las Chacritas, departamento de 9 de Julio.

También estaban previstos dos momentos de participación. A las 16 se iba a presentar el informe de impacto ambiental y social de la obra, mientras que a las 18 estaba contemplado un encuentro destinado a abordar el plan para las unidades económicas que puedan resultar afectadas por los trabajos.

Hasta el momento, la DPV no informó públicamente los motivos de la postergación. La convocatoria quedó abierta y se espera que la nueva fecha sea comunicada cuando se establezcan las condiciones para retomar la instancia de participación ciudadana.

Una consulta obligatoria para avanzar con el proyecto

La reunión forma parte del proceso de evaluación ambiental y social de la obra y constituye una instancia de participación exigida dentro del esquema de financiamiento del proyecto.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que participa del financiamiento de la iniciativa, establece la realización de consultas públicas para que las comunidades involucradas puedan acceder a información, formular preguntas y realizar observaciones sobre los trabajos previstos.

Entre los temas que iban a ser expuestos se encuentran los impactos de la obra, los desvíos de tránsito, las medidas para reducir molestias durante la construcción y las acciones previstas para las actividades económicas que puedan verse afectadas.

Una transformación de la Ruta 20

El proyecto contempla la modernización del corredor que conecta la ciudad de San Juan con Caucete. Entre las principales intervenciones previstas se encuentra la duplicación de calzada para separar los sentidos de circulación, además de la construcción de colectoras y la reorganización de distintos cruces.

También se prevén distribuidores e intersecciones a diferente nivel para mejorar la circulación y reducir los cruces conflictivos, junto con obras hidráulicas destinadas a evitar anegamientos.

El proyecto informado contempla además la construcción de un nuevo puente sobre el río San Juan y distintas intervenciones destinadas a mejorar la circulación de peatones y el transporte público en sectores urbanos.

Una obra financiada por el BID

La modernización de la Ruta 20 forma parte de un programa financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, con una inversión estimada en 178 millones de dólares y un plazo de ejecución previsto de cinco años.

La intervención busca mejorar la conectividad entre San Juan y Caucete, separar el tránsito de paso del movimiento local y reducir los riesgos asociados a uno de los principales corredores viales de la provincia.

Mientras tanto, la provincia continúa con obras complementarias vinculadas al acceso, entre ellas trabajos de repavimentación de la Avenida de Circunvalación y la intervención en el sector de Ruta 20 y calle Gorriti, en Santa Lucía.