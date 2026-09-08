El Gobierno de San Juan puso en marcha el Registro Provincial del Transporte (ReProTran), una nueva plataforma destinada a registrar, organizar y gestionar la actividad del transporte en toda la provincia.

La herramienta fue desarrollada por el Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, y forma parte del proceso de transformación digital que busca agilizar los trámites y fortalecer los controles sobre la actividad.

La ministra de Gobierno, Laura Palma, explicó que se trata de una plataforma propia que permitirá la inscripción de todas las personas que quieran prestar servicios de transporte. Para acceder al sistema, los interesados deberán ingresar a transporte.sanjuan.gob.ar.

Todo en una misma plataforma

El ReProTran concentrará en un único sistema la información correspondiente a prestadores, conductores, vehículos, contratantes, viajes y pasajeros.

(Foto DIARIO HUARPE)

Entre sus principales características se encuentra la posibilidad de realizar las gestiones de manera completamente online, sin necesidad de concurrir a una oficina. Además, el acceso se realizará mediante CiDi, por lo que no será necesario crear un nuevo usuario.

El sistema también realizará verificaciones automáticas de datos vinculados con el vehículo, la licencia y el seguro.

Otra de las novedades será la emisión de constancias digitales en formato PDF, que contarán con un código QR único para facilitar su verificación.

DNI para los choferes y patente para los vehículos

El secretario de Transporte, Marcelo Molina, destacó que uno de los cambios centrales será la identificación de cada actor del sistema.

“Se ha dejado de lado el sistema de licencia para tener un sistema de registro”, explicó el funcionario, quien señaló que anteriormente se habían detectado inconvenientes relacionados con vehículos duplicados en la calle.

Con el nuevo mecanismo, cada unidad quedará asociada a su patente, que funcionará como identificación única. “Sabemos que la patente es única”, remarcó Molina.

En el caso de los conductores, el identificador será el DNI. De esta manera, el sistema podrá comprobar previamente si tanto el chofer como el vehículo se encuentran registrados y habilitados.

Cómo podrán inscribirse los choferes

El ReProTran permitirá que una persona se registre como chofer y seleccione el tipo de transporte que desea realizar. La plataforma verificará automáticamente la licencia y validará la inscripción una vez corroborados los datos.

También será posible asignar varios conductores a un mismo vehículo mediante sus números de DNI. Cada chofer recibirá una notificación en su usuario para aceptar la asignación, luego de la correspondiente revisión.

A su vez, los titulares podrán registrar sus vehículos ingresando la patente y la información relacionada con el seguro.

Un QR para facilitar los controles

Molina explicó que los certificados tendrán un QR único y que inicialmente los choferes podrán colocarlo detrás de sus asientos.

“Nosotros validaremos si está inscripto o no está inscripto”, señaló el secretario de Transporte.

La herramienta permitirá así que los controles puedan realizarse de manera más rápida y verificar en el momento la situación registral del conductor y de la unidad.

Sin cupos para trabajar

Otro de los cambios destacados por el Gobierno es que ya no existirá el sistema de cupos que limitaba la posibilidad de ingresar a determinados servicios.

“Antes había un cupo y estaba limitada la posibilidad de trabajar en este servicio. Ahora van a poder trabajar todos”, explicó Molina.

La implementación será progresiva y, hasta completar el proceso de inscripción, las autoridades deberán avanzar con el registro de todas las personas que quieran incorporarse a la actividad.

Con el ReProTran, San Juan busca contar con una base de datos integrada del transporte provincial, simplificar las gestiones y mejorar los mecanismos de identificación, transparencia y control.