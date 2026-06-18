República Checa y Sudáfrica buscan seguir con vida en el Mundial

República Checa y Sudáfrica protagonizarán este jueves uno de los encuentros más importantes de la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026. El partido se disputará desde las 13 de Argentina en el Atlanta Stadium y puede marcar el rumbo de ambos seleccionados en la lucha por avanzar a la próxima ronda.

El conjunto europeo llega con la necesidad de recuperarse después de la derrota 2-1 frente a Corea del Sur en su estreno mundialista. Más allá de haber comenzado en ventaja durante ese encuentro, no logró sostener el resultado y quedó obligado a sumar para no comprometer sus posibilidades de clasificación.

Sudáfrica también afronta el compromiso bajo presión. Los africanos vienen de una presentación complicada ante México y buscarán mostrar una versión más sólida para mantenerse en carrera dentro de un grupo que comenzó muy parejo.

En Argentina, el partido podrá verse en vivo por TyC Sports, DSports, Paramount+ y distintas plataformas de streaming habilitadas por los operadores de televisión. El encuentro comenzará a las 13 y corresponde a la segunda jornada de la fase de grupos.

La probable formación de República Checa tendría a Matěj Kovář; Štěpán Chaloupek, Robin Hranáč, Ladislav Krejčí; Vladimír Coufal, Lukáš Provod, Tomáš Souček, Vladimír Darida, Jaroslav Zelený; Pavel Šulc y Patrik Schick. El equipo es dirigido por Miroslav Koubek.

Por el lado de Sudáfrica, no hay una alineación confirmada, aunque el equipo llega condicionado por las expulsiones sufridas en su debut, situación que obligaría a realizar modificaciones para este compromiso.

Entre las curiosidades del partido aparece el regreso de República Checa a una Copa del Mundo después de 20 años de ausencia. Además, Patrik Schick es una de las principales referencias ofensivas del plantel europeo y buscará reencontrarse con su mejor nivel tras un estreno discreto. Sudáfrica, por su parte, intenta volver a ser protagonista en una cita mundialista y necesita una victoria que le permita dar un paso importante hacia la clasificación.