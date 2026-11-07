Requisitos IPV San Juan 2026: cómo inscribirse en el padrón de vivienda

El acceso a la vivienda social en la provincia requiere una inscripción obligatoria en el registro oficial. Para inscribirse en el padrón del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) en San Juan se debe conformar un grupo familiar, presentar los DNI físicos de todos sus integrantes y realizar el trámite presencial y gratuito en el Centro Cívico.. Formar parte de esta base de datos es la única vía legal para participar en las futuras adjudicaciones y sorteos de barrios.

Quiénes pueden conformar un grupo familiar

El organismo establece que la postulación no está abierta para personas solas y exige la constitución de un núcleo asociado bajo las siguientes modalidades:

Matrimonios: Con o sin hijos a cargo.

Uniones convivenciales: Parejas en concubinato (la propiedad se registrará a nombre de ambos).

Familia monoparental: Una persona con sus ascendientes o descendientes directos legalmente reconocidos.

Hermanos: Convivientes que declaren el vínculo.

Documentación obligatoria para presentar

Al momento de asistir a las oficinas, el titular del trámite debe llevar toda la documentación en formato físico y actualizado:

Documento de identidad: DNI tarjeta físico de la totalidad de los miembros del grupo.

Vínculo legal: Acta de matrimonio o Certificado de Unión Convivencial extendido por el Registro Civil o Juzgado de Paz.

Certificado de Discapacidad (CUD): En caso de que corresponda para acreditar prioridades habitacionales.

Fuerzas de seguridad: Credencial identificatoria si algún miembro pertenece a las fuerzas policiales o de seguridad provinciales.

Pasos para realizar la inscripción presencial

El procedimiento es rápido y demanda entre 10 y 15 minutos en total.

Dirigirse sin turno previo a la Oficina de Cómputos e Inscripciones del IPV San Juan. Ubicar los boxes de atención en la Planta Baja, Sector B del Centro Cívico. Presentar los papeles requeridos ante el agente público de lunes a viernes en horario de 7:30 a 13:30 horas. Retirar el comprobante oficial de inscripción que emite el sistema.

Si el grupo familiar ya se encuentra anotado pero sufrió modificaciones en sus integrantes, ingresos o domicilio, debe realizar bajo la misma modalidad presencial la actualización de datos o reempadronamiento para mantener activa su postulación en los próximos sorteos habitacionales de la provincia.